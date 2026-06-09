Roberto Mosquera trajante tras ser presentado en Sporting Cristal: "No estoy acá por amistad"

Roberto Mosquera fue presentado oficialmente como entrenador de Sporting Cristal y asumirá este cargo por tercera vez en la institución rimense. Sin embargo, a diferencia de las anteriores ocasiones, el estratega llegó al conjunto del Rímac con la misión de revertir la mala situación que atraviesa en la tabla de posiciones, donde está a seis unidades del descenso, e intentar pelear por el Torneo Clausura.

En sus primeras palabras, Mosquera agradeció a Julio César Uribe por la oportunidad de tomar las riendas de Sporting Cristal y destacó que ambos se sienten bendecidos por trabajar juntos.

"El hincha en estos momentos está inseguro y una de las formas de buscarle seguridad es poder venir con mi humilde trabajo a poner las cosas como tienen que estar. Hoy se me cayó una lágrima cuando entré porque hace 60 años entramos por esa puerta con Julio César (Uribe) y jamás pensé que íbamos a estar acá, liderando el fútbol del equipo que amamos. Este tipo de oportunidades no ocurren a veces en toda la vida, nos sentimos bendecidos”, empezó diciendo el popular ‘Mou’.

Luego, precisó que él no está en Cristal por ser amigo de Uribe, sino porque tiene la capacidad para asumir este reto: "No estoy acá por amistad, él (Julio César) ya lo ha dicho y no lo voy a repetir. Creo que algo he hecho en mi pasado para merecer esta nueva oportunidad. Estoy en un momento de madurez de mi vida, eso no quiere decir que no me vaya a equivocar pero cada día me equivoco menos".

Después, añadió que dará el cien por ciento para revertir esta situación: "Lejos de sentir miedo siento felicidad, siento que este tipo de responsabilidad con el equipo que amo, no es la primera vez, tal vez sea la última, y voy a dar el 100 por ciento de lo que puedo dar. Mi sentir y mi responsabilidad es diferente, porque es el equipo que amo, no es cualquier equipo".