Paolo Guerrero dejó mensaje sobre posible vuelta de Pedro Gallese a Alianza Lima: "No sé si..."
En medio de los rumores sobre el futuro de Pedro Gallese, Paolo Guerrero dejó clara su postura respecto a un eventual regreso del arquero a Alianza Lima.
Paolo Guerrero, delantero y capitán de Alianza Lima, habló tras la victoria del cuadro blanquiazul por 2-1 ante Sport Huancayo en Matute, encuentro válido por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. Además de sus impresiones sobre el partido ante el Rojo Matador, el 'Depredador' opinó sobre el posible regreso de un viejo conocido: estamos hablando de Pedro Gallese.
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Según información del periodista Carlos Benavente, Pedro Gallese tiene todo acordado para volver a Alianza Lima y reforzar la portería blanquiazul ante la anunciada salida del arquero Guillermo Viscarra. El boliviano habría optado por despedirse de Matute en busca de continuidad tras haber perdido el titularato contra Alejandro Duarte.
Pedro Gallese jugó por Alianza Lima en 2019.
Paolo Guerrero y su mensaje sobre el posible regreso de Gallese
En declaraciones a la prensa tras el partido frente al Rojo Matador, Paolo Guerrero evitó entrar en polémicas y confesó que no está al tanto de las posibles negociaciones entre la directiva grone y el 'Pulpo'. Asimismo, señaló que desconoce los detalles sobre la salida de Viscarra, no obstante, afirmó que un jugador de la categoría de Gallese sería muy beneficioso para el plantel.
"Es un aspecto que yo no te lo puedo comentar porque de eso se encarga la gente de deportivo (directiva), yo me mantengo al margen de quién pueda venir o no. Yo te puedo hablar del grupo, cómo está, que viene bien, viene muy enfocado", dijo.
"Que vengan refuerzos, en buena hora, van a hacer más competitivo al grupo y eso es lo que queremos. Si viene (Gallese), también. No sé cómo es la salida de Billy (Vizcarra) que también es un gran arquero. No sé si sale Billy, no puedo hablar del tema porque no tengo conocimiento", finalizó Guerrero.
¿Cuál es la situación de Gallese con Deportivo Cali?
Cabe precisar que Gallese mantiene contrato vigente con Deportivo Cali hasta fines del 2027. Por tal motivo, Alianza Lima deberá desembolsar una considerable suma de dinero para concretar su traspaso. Se espera que en las próximas horas se conozcan mayores detalles sobre la operación.
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