Eryc Castillo lanzó duro análisis sobre lo que le espera a Alianza en el Clausura: “Va a ser…”

Alianza Lima logró una importante victoria en lo que fue su estreno en el Torneo Clausura de la Liga 1 frente a un Sport Huancayo, que en Matute sorprendió poniéndose adelante en el marcador. Sin embargo, los dirigidos por Pablo Guede demostraron una gran categoría y lograron voltear el marcador con dos tantos de Eryc Castillo, que estuvo intratable durante el desarrollo del encuentro.

Fue este último quien, en conversación con L1 Max, habló sobre el desarrollo del compromiso, aunque sorprendió al hablar de lo que le espera a Alianza en este Clausura, pues ahora la presión es el doble para los blanquiazules luego de ganar el Apertura. En ese sentido, el ecuatoriano no dudó en manifestar su frío análisis.

Castillo fue claro, señaló que ahora, en esta segunda parte del año, será más difícil, pero reconoció que están preparándose para lograr los resultados positivos.

"Creo que va a ser más difícil de lo que fue la primera etapa. Creo que estamos para eso, nos estamos preparando para aquello. Y como digo, este partido es partido, como te dije, el grupo está mentalizado en eso, el grupo está trabajando, y esperemos siga cosechando victorias", fueron las palabras de Castillo.

Alianza Lima le ganó a Sport Huancayo

En otro momento, la 'culebra' habló sobre sus impresiones luego de ir perdiendo en el marcador, reconociendo que no esperan el gol del elenco visitante.

"Creo que el grupo está mentalizado en que iba a ser difícil. Sabíamos que era un rival complicado. Por ahí nos sorprendieron con el gol, pero bueno, no bajamos los brazos, seguimos trabajando como lo habíamos planeado, y gracias a Dios encontramos el empate, bueno, y la victoria, que eso es importante", reconoció Castillo.

Eryc Castillo anotó un doblete en el Alianza Lima vs Sport Huancayo.



