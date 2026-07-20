ALERTA MÁXIMA en Walmart de Riverhead: hombre salió con un ARMA LETAL ROBADA a plena luz del día y la policía pide AYUDA para identificarlo

Un hombre es buscado por las autoridades tras ser señalado como el presunto responsable del robo de una ballesta en una tienda Walmart de Riverhead, Estados Unidos. El hecho ocurrió en mayo y la Policía difundió imágenes del sospechoso para pedir el apoyo de la ciudadanía y lograr su identificación.

Policía busca a hombre acusado de robar una ballesta en un Walmart de Riverhead

De acuerdo con la información difundida por RiverheadLOCAL y el Departamento de Policía del Condado de Suffolk, el sujeto habría sustraído una ballesta valorizada en 298 dólares de un establecimiento de Walmart, ubicado en 1890 Old Country Road, el pasado 20 de mayo alrededor de las 8:20 p. m. en Estados Unidos.

Las autoridades indicaron que el presunto robo quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento. La Policía de Riverhead difundió una imagen del sospechoso y solicitó la colaboración de la comunidad para brindar cualquier información que permita identificarlo y localizarlo. "El Departamento de Policía de Riverhead solicita la ayuda del público para identificar y localizar a un hombre que presuntamente robó mercancía de una tienda de Riverhead en mayo", señaló la información compartida por RiverheadLOCAL.

La Policía difundió una imagen del presunto implicado registrada por las cámaras de seguridad.

Autoridades ofrecen recompensa por información sobre el sospechoso

La organización Suffolk County Crime Stoppers informó que las personas que tengan información sobre el caso pueden presentar una denuncia anónima. Los datos pueden enviarse mediante una llamada al 1-800-220-TIPS, a través de la aplicación móvil P3 Tips o por internet.

Según las autoridades, todas las comunicaciones recibidas serán tratadas de manera confidencial. Además, Crime Stoppers ofrece una recompensa en efectivo para quienes proporcionen información que ayude a concretar un arresto relacionado con el caso ocurrido en Walmart Riverhead. La Policía continúa con la investigación y solicita que cualquier persona que reconozca al sospechoso se comunique a través de los canales oficiales habilitados para colaborar con el esclarecimiento del robo.