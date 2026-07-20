¿Clasifica Perú? Conmebol confirmó Mundial 2030 con participación de 64 selecciones: "Para celebrar"

En medio de lo que fue el cierre de la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica, ahora el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, anunció de manera oficial que el Mundial 2030 se disputará con 64 selecciones. Como se conoce, este magno evento de la FIFA tendrá seis sedes como España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Mundial 2030 se jugará con 64 selecciones

Si la FIFA dio de qué hablar con la presencia de 48 selecciones, ahora ha revolucionado la noticia de que la Copa del Mundo 2030 se contará con la presencia de 64 equipos de todo el planeta. Un hecho inédito para el centenario de este magno certamen del fútbol, por lo que se aguarda el nuevo formato de Eliminatorias para Sudamérica.

"¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos.", informó el presidente de la Conmebol.

(VIDEO: Conmebol)

¿Cómo se jugarán las Eliminatorias de Sudamérica para el Mundial 2030?

De momento, a falta de un anuncio oficial, las Eliminatorias Conmebol se jugarán de la misma manera como en ediciones pasadas, teniendo en cuenta que Argentina, Uruguay y Paraguay aseguraran su presencia en el Mundial 2030 por ser anfitriones del certamen.

En palabras de Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, revela que habrán tres cupos y medio, a parte de los tres anfitriones sudamericanos que estarán compitiendo en el magno certamen. Se espera detalles de la FIFA y Conmebol respecto a este detalle, ya que ahora se ampliará el número de cupos para el magno evento del 2030.

"Las Eliminatorias todos las vamos a jugar. Nosotros estamos clasificados (Argentina, Uruguay y Paraguay), pero todos las vamos a jugar por una posición para un futuro torneo que vamos a jugar con los europeos. Las Eliminatorias de este Mundial 2030 van a clasificar 3 cupos y medio. Nosotros tres (Argentina, Uruguay y Paraguay) ya estamos clasificados.", declaró.