Enzo Fernández rompió su silencio tras perder la final del Mundial 2026: "Este grupo..."
Enzo Fernández se pronunció en redes tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 ante España, destacando su orgullo por la selección.
Enzo Fernández utilizó sus redes sociales para pronunciarse por primera vez luego de la dolorosa derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España. El mediocampista dejó un emotivo mensaje en el que expresó su orgullo por haber defendido la camiseta de la Albiceleste y agradeció el respaldo de los hinchas durante toda la competencia.
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Enzo Fernández y su fuerte mensaje tras perder la final del Mundial 2026
Fernández destacó el compromiso que mostró el plantel a lo largo del torneo y aseguró que, más allá del resultado, el grupo volvió a demostrar los valores que lo caracterizan desde hace varios años.
"Cuando pasa el tiempo, entiendes que hay algo mucho más grande que un resultado. Este grupo siempre representó de la mejor manera a la selección, compitiendo al máximo y dejando todo por estos colores", escribió.
Enzo Fernández pidió disculpa tras salir expulsado de la final del Mundial 2026
Asimismo, el futbolista del Chelsea dedicó unas palabras a los millones de argentinos que acompañaron al equipo en cada encuentro del Mundial, resaltando el apoyo permanente que recibieron tanto dentro como fuera de los estadios.
"Gracias a todos los hinchas argentinos por estar siempre, por acompañarnos en cada partido y por hacernos sentir locales en cualquier parte del mundo. Su cariño y apoyo incondicional significan muchísimo para nosotros", señaló.
Enzo Fernández seguirá vistiendo la camiseta de la selección argentina
Pese al duro golpe de quedarse sin el título, Enzo Fernández dejó claro que la derrota no cambiará su compromiso con la selección argentina y aseguró que seguirá trabajando para afrontar los próximos desafíos con la misma entrega.
"Vestir la camiseta de mi país es el mayor honor de mi carrera y voy a seguir entregándolo todo cada vez que tenga la oportunidad de defenderla", afirmó.
Con este mensaje, Enzo Fernández se convirtió en uno de los primeros referentes del plantel argentino en romper el silencio tras la final del Mundial 2026, transmitiendo un mensaje de orgullo, agradecimiento y esperanza de cara al futuro de la Albiceleste.
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