¿Se retira? Lionel Messi impacta a seguidores con fuerte mensaje tras final del Mundial: "Va a costar..."

Se acabó el Mundial 2026 con el último partido, que enfrentó a Argentina y España. El encuentro, que terminó 1-0 en la prórroga, dejó devastada a la selección albiceleste, que soñaba con quedarse con el bicampeonato mundial. Con esto, muchas leyendas del fútbol mundial se retiran de sus selecciones, y una de ellas es Lionel Messi, quien sorprendió a sus hinchas con un rotundo mensaje que deja entrever que cada vez falta menos para su retiro de las canchas.

En un primer momento, el actual jugador del Inter Miami manifestó que les va a costar procesar esta final perdida aunque reconoció que dejaron en alto el nombre de la selección argentina.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", empezó escribiendo Messi vía Instagram.

Además, no dudó en agradecer los mensajes positivos que ha estado recibiendo. "Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos".

Por último, felicitó a España por su mundial, nación donde desarrolló la mayor parte de su carrera. "También quiero felicitar a España por el campeonato", concluyó.

Mensaje de Lionel Messi vía Instagram

¿Cuánta valoración obtuvo Messi en la final del Mundial 2026?

En la final del Mundial 2026, entre Argentina contra España, Lionel Messi obtuvo una puntuación de 6,5 de valoración siendo la segunda más alta solo por detrás de Emiliano Martínez que obtuvo un 8,7 de calificación.