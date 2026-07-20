Óscar Del Portal tuvo fuerte discusión con Toño Vargas por llanto de Lionel Messi: "Déjame..."

El partido entre Argentina y España en el Mundial 2026 ha generado diferentes reacciones, especialmente con Lionel Messi, quien perdió la chance de ganar su segundo título en el certamen más importante del deporte rey y rompió en llanto después de la premiación. Las lágrimas del astro del Inter Miami desataron una discusión en la transmisión de América Multimedia, en Perú.

Óscar del Portal había manifestado que la razón por la que Messi decidió llorar no era necesariamente por la derrota en la final, sino porque este revés significa su último partido en Mundiales, además de un posible adiós a nivel absoluto de la Albiceleste.

Sin embargo, Toño Vargas, relator del encuentro, expresó su disconformidad, asegurando que Messi sí estaba llorando por caer ante la Furia Roja y fue cuando comenzó la discusión.

"Óscar, que pierdas un Mundial es dolor. Eso también es sufrimiento, está sufriendo por no alcanzar el título. (Que no lloró por la final) eso es lo que tú crees", dijo el narrador bastante desafiante.

"Tú crees otra cosa, déjame expresar lo que yo creo. No me digas que lo que yo digo no es así. Déjame emocionarme con Messi. No minimices mi opinión", respondió rápidamente el también exfutbolista profesional.

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Recordemos que América Multimedia recientemente anunció que transmitirá los partidos de la selección peruana en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.