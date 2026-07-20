0
EN DIRECTO
Tabla acumulada y del Torneo Clausura 2026

Óscar Del Portal tuvo fuerte discusión con Toño Vargas por llanto de Lionel Messi: "Déjame..."

Durante la transmisión de América Televisión tras la final del Mundial 2026, Óscar del Portal y Toño Vargas discutieron sobre por qué Lionel Messi rompió en llanto.

Wilfredo Inostroza
Óscar del Portal y Toño Vargas discutieron en vivo durante llanto de Lionel Messi
Óscar del Portal y Toño Vargas discutieron en vivo durante llanto de Lionel Messi | Fotos: América Televisión | AFP
COMPARTIR

El partido entre Argentina y España en el Mundial 2026 ha generado diferentes reacciones, especialmente con Lionel Messi, quien perdió la chance de ganar su segundo título en el certamen más importante del deporte rey y rompió en llanto después de la premiación. Las lágrimas del astro del Inter Miami desataron una discusión en la transmisión de América Multimedia, en Perú.

La desoladora reacción de la prensa argentina tras perder la final del Mundial 2026. Foto: composición Líbero/La Nación

PUEDES VER: La desoladora reacción de la prensa argentina tras perder la final del Mundial 2026: "Fin de un sueño"

Óscar del Portal había manifestado que la razón por la que Messi decidió llorar no era necesariamente por la derrota en la final, sino porque este revés significa su último partido en Mundiales, además de un posible adiós a nivel absoluto de la Albiceleste.

Sin embargo, Toño Vargas, relator del encuentro, expresó su disconformidad, asegurando que Messi sí estaba llorando por caer ante la Furia Roja y fue cuando comenzó la discusión.

"Óscar, que pierdas un Mundial es dolor. Eso también es sufrimiento, está sufriendo por no alcanzar el título. (Que no lloró por la final) eso es lo que tú crees", dijo el narrador bastante desafiante.

"Tú crees otra cosa, déjame expresar lo que yo creo. No me digas que lo que yo digo no es así. Déjame emocionarme con Messi. No minimices mi opinión", respondió rápidamente el también exfutbolista profesional.

MIRA EL VIDEO AQUÍ.

Recordemos que América Multimedia recientemente anunció que transmitirá los partidos de la selección peruana en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Óscar Del Portal tuvo fuerte discusión con Toño Vargas por llanto de Lionel Messi: "Déjame..."

  2. ¡A las manos! La furiosa reacción de Leandro Paredes con Gavi tras la final del Mundial 2026

  3. La desoladora reacción de la prensa argentina tras perder la final del Mundial 2026: "Fin de un sueño"

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano