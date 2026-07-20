España desplazó a Argentina y es nuevo líder del ranking FIFA, tras ganar el Mundial 2026

La consagración de España en el Mundial 2026 no solo le permitió levantar el segundo trofeo de su historia, sino también convertirse en la nueva selección número uno del planeta. La FIFA actualizó su ranking oficial y confirmó que la 'Roja' desplazó a Argentina del primer lugar, poniendo fin al dominio que la Albiceleste mantenía desde abril de 2023.

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El título conseguido por el equipo dirigido por Luis de la Fuente tuvo un impacto directo en la clasificación mundial. La victoria sobre Argentina en la final disputada en Estados Unidos le otorgó los puntos suficientes para superar al vigente campeón de América y adueñarse de la cima del escalafón.

Argentina, que llegó al Mundial como líder del ranking FIFA, perdió esa condición tras caer en la definición del campeonato. Pese al descenso al segundo lugar, la selección de Lionel Scaloni continúa entre las principales potencias del fútbol internacional gracias a la regularidad que ha mostrado en los últimos años.

Así quedó el Top 10 del ranking FIFA tras el Mundial 2026

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Alemania

Bélgica

Croacia

Detrás de España y Argentina aparecen otras selecciones que mantienen protagonismo en la élite del balompié mundial. Francia, Inglaterra y Brasil completan los cinco primeros puestos de una clasificación que también registró movimientos importantes tras la Copa del Mundo.

Otra selección que sorprendió con la reciente actualización del ranking FIFA, es Noruega de Erling Haaland, que ascendió 12 posiciones y alcanzó el puesto 19, En el caso de Sudamérica, Colombia se ubica en el puesto 11, Uruguay en el 20°, Ecuador 25°, Paraguay 34°, Venezuela 47°, Chile 49°, Perú 50° y Bolivia 77°.