Otamendi y Rodri en tenso cruce tras la final del Mundial: "Toda la semana estuviste llorando"

La Selección de España se consagró campeona del Mundial 2026 tras vencer en la gran final a Argentina por 1-0 en el MetLife Stadium. La Furia Roja conquistó su segunda estrella y la algarabía se desató tras el último silbatazo del árbitro. No obstante, el final del partido estuvo marcado por algunos encontronazos entre jugadores de ambos equipos. En ese contexto, destacó principalmente el cruce entre Nicolás Otamendi y Rodri Hernández.

El tenso cara a cara entre Otamendi y Rodri Hernández

Tras el final del partido, Rodri Hernández se acercó a Otamendi para saludarlo. Sin embargo, el defensa de la Albiceleste, quien ingresó al encuentro en reemplazo de Lisandro López por lesión, le negó el saludo al español y lo acusó de haber estado “hablando mucho” durante la semana previa al compromiso.

"Empezá a hablar menos, boludo. Que estuviste llorando toda la semana. Toda la semana estuviste llorando, vos y Laporte, los dos. Eso no se hace, estuviste llorando con los árbitros, amigo. Pero vos no tenés que hablar antes, ¿sabés?. ¿No has visto lo que (Laporte) ha dicho esta semana?", fue el reclamo airado de Otamendi.

Por su parte, Rodri Hernández intentó poner paños fríos a la situación: "yo te tengo un respeto", respondió el mediocampista del Manchester City, quien mostró un desconcierto total por las acusaciones de Otamendi. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y ambos jugadores se alejaron para reintegrarse a sus respectivos equipos.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Laporte?

La queja de Otamendi a Rodri se dio en base a las declaraciones de Aymeric Laporte. El defensa de 32 años cuestionó la agresividad con la que juega la Selección Argentina: "Sí es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar. Sobre todo con Argentina, que es un equipo que deja muchos recados. Eso en el fútbol no se debería permitir, especialmente en competiciones tan grandes", señaló en diálogo con Marca.