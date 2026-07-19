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Lionel Messi se rompió y protagonizó desgarrador llanto tras recibir la medalla del subcampeón
El argentino estaba aguantando las lágrimas hasta que recibió la medalla del subcampeón y protagonizó uno de los llantos más desgarradores del Mundial.
Argentina perdió ante España por 1-0 en el suplementario y quedó como subcampeón del Mundial 2026 y tras el final del partido, el astro argentino Lionel Messi protagonizó uno de los momentos más dolorosos de la jornada.
Si bien una vez sonó el pitazo inicial, el capitán solamente optó por sentarse en el terreno de juego a mirar lo sucedido, recién pudo soltar todas las lágrimas en plena premiación.
Cuando FIFA llamó a la selección argentina para que pase al estrado, todos los futbolistas liderados por Lionel Messi empezaron a recibir las medallas del subcampeón y, en ese preciso instante, el capitán rompió en llanto.
Las cámaras captaron este momento que no tardó en volverse viral, pues la Pulga estaba intentando aguantar todo su dolor por la final perdida hasta que se derrumbó.
Lionel Messi no pudo contener las lágrimas durante la celebración.
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