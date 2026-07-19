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La desoladora y triste imagen de Messi tras perder la final ante España en el Mundial 2026
La final del Mundial 2026 culminó con la victoria de España sobre Argentina, dejando una imagen conmovedora de Lionel Messi abatido en el césped.
La final del Mundial 2026 dejó una de las postales más conmovedoras del torneo. Apenas sonó el pitazo final que decretó el triunfo por 1-0 de España sobre Argentina, Lionel Messi quedó completamente abatido y permaneció sentado sobre el césped, reflejando el duro golpe que significó perder una nueva definición mundialista.
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La triste imagen de Lionel Messi tras perder el Mundial 2026
El capitán de la 'Albiceleste' intentó cambiar el rumbo del encuentro hasta el último instante. Pese al desgaste físico acumulado durante el campeonato, buscó generar peligro con su talento, lideró los ataques argentinos y trató de mantener con vida la ilusión de alcanzar el empate en los minutos decisivos.
La transmisión oficial captó el momento en que Messi permanecía inmóvil sobre el campo, mientras varios de sus compañeros se acercaban para consolarlo. Su expresión de tristeza y resignación se convirtió rápidamente en una de las imágenes más comentadas de la final.
Aunque Argentina luchó hasta el final, España terminó imponiendo su superioridad en los momentos clave y levantó el trofeo mundial. Para Messi, la derrota significó un desenlace muy doloroso, dejando una imagen de profunda desolación que dio la vuelta al mundo.
Messi rompió en llanto tras recibir la medalla de subcampeón del Mundial 2026
Tras recibir la medalla de subcampeón del Mundial 2026, Lionel Messi rompió en llanto frente a la tribuna ocupada por los hinchas argentinos que asistieron a la gran final ante España.
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