0
LO ÚLTIMO
España campeón del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina
EN VIVO
Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASRESULTADOSTABLA DE POSICIONESPRONOSTICADORFASE FINALicon cupLA POLLA LIBERO

La desoladora y triste imagen de Messi tras perder la final ante España en el Mundial 2026

La final del Mundial 2026 culminó con la victoria de España sobre Argentina, dejando una imagen conmovedora de Lionel Messi abatido en el césped.

Luis Blancas
La triste imagen de Lionel Messi tras perder el Mundial 2026
La triste imagen de Lionel Messi tras perder el Mundial 2026 | Foto: Difusión
COMPARTIR

La final del Mundial 2026 dejó una de las postales más conmovedoras del torneo. Apenas sonó el pitazo final que decretó el triunfo por 1-0 de España sobre Argentina, Lionel Messi quedó completamente abatido y permaneció sentado sobre el césped, reflejando el duro golpe que significó perder una nueva definición mundialista.

La furiosa reacción de Leandro Paredes con Gavi tras la final del Mundial 2026. Foto: DSports

PUEDES VER: ¡A las manos! La furiosa reacción de Leandro Paredes con Gavi tras la final del Mundial 2026

La triste imagen de Lionel Messi tras perder el Mundial 2026

El capitán de la 'Albiceleste' intentó cambiar el rumbo del encuentro hasta el último instante. Pese al desgaste físico acumulado durante el campeonato, buscó generar peligro con su talento, lideró los ataques argentinos y trató de mantener con vida la ilusión de alcanzar el empate en los minutos decisivos.

La transmisión oficial captó el momento en que Messi permanecía inmóvil sobre el campo, mientras varios de sus compañeros se acercaban para consolarlo. Su expresión de tristeza y resignación se convirtió rápidamente en una de las imágenes más comentadas de la final.

Aunque Argentina luchó hasta el final, España terminó imponiendo su superioridad en los momentos clave y levantó el trofeo mundial. Para Messi, la derrota significó un desenlace muy doloroso, dejando una imagen de profunda desolación que dio la vuelta al mundo.

Messi rompió en llanto tras recibir la medalla de subcampeón del Mundial 2026

Tras recibir la medalla de subcampeón del Mundial 2026, Lionel Messi rompió en llanto frente a la tribuna ocupada por los hinchas argentinos que asistieron a la gran final ante España.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ¡A las manos! La furiosa reacción de Leandro Paredes con Gavi tras la final del Mundial 2026

  2. La desoladora y triste imagen de Messi tras perder la final ante España en el Mundial 2026

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano