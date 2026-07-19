Lionel Messi tomó drástica medida tras perder la final del Mundial 2026 ante España

Lionel Messi fue uno de los grandes protagonistas tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, aunque esta vez no por una acción dentro del campo. Luego del pitazo final, el capitán de la Albiceleste tomó una inesperada decisión que rápidamente llamó la atención de la prensa y de los aficionados presentes en el estadio.

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Lionel Messi y su fuerte decisión tras perder la final del Mundial 2026

Visiblemente golpeado por la caída, Messi evitó brindar declaraciones a los medios de comunicación. El astro argentino abandonó el terreno de juego en completo silencio y se dirigió directamente hacia el autobús de la selección, sin detenerse en la zona mixta para atender a los periodistas que aguardaban sus impresiones tras la definición del campeonato.

Lionel Messi lloró tras perder la final del Mundial 2026

La decisión del capitán terminó siendo seguida por el resto del plantel argentino. Ninguno de los futbolistas ofreció entrevistas luego del encuentro y todos optaron por retirarse junto al equipo, reflejando el duro impacto que significó perder una nueva final mundialista.

Con el silencio de Messi y de todo el plantel como una de las imágenes más comentadas de la jornada, Argentina puso fin a su participación en el Mundial 2026 con la amarga sensación de haber estado muy cerca de volver a levantar la Copa del Mundo.

Argentina perdió la final del Mundial 2026 ante España

La selección argentina peleó hasta el último instante en busca del empate, pero el tanto de Ferran Torres terminó por decantar la final a favor de España, que se adjudicó el título del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni volvió a disputar la máxima instancia, aunque en esta ocasión no logró repetir la conquista.