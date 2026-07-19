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Cueva y Zambrano tuvieron rotundas palabras para Messi tras perder el Mundial 2026: "Eres..."
La derrota de la selección argentina ha causado varias reacciones entre reconocidos futbolistas, y los jugadores de la Liga 1 no han sido la excepción.
La selección argentina se quedó a nada de alzarse con la gloria tras llegar a la final del Mundial 2026 contra España. Los dirigidos por Lionel Scaloni perdieron por 1-0 en la prórroga, siendo un duro baldazo de agua fría para una de las selecciones que quería ser bicampeona del mundo.
Tras el encuentro, diversas personalidades del fútbol se pronunciaron sobre todo porque esta Copa del Mundo significa la despedida de Lionel Messi, que no pudo despedirse con un título más de la selección albiceleste. Bajo este contexto, Christian Cueva y Carlos Zambrano no fueron ajenos y tuvieron rotundas palabras para el crack argentino.
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Cueva y Zambrano tuvieron rotundas palabras para Messi tras perder el Mundial 2026
El 'Kaiser' no dudó en reconocer la trayectoria que ha tenido Messi, señalando que es un crack y agradeciendo todo lo que le ha dado al fútbol de más alta élite. “Gracias por todo lo que diste al fútbol, crack", escribió el jugador de Sport Boys.
Mensaje de Zambrano
Por su parte, 'Aladino' también reconoció la grandeza del astro argentino y recordó cuando se han enfrentado. “Gracias simplemente gracias por lo que das a este hermoso deporte, tuve la dicha de enfrentarte eres crack en todo sentido", escribió Cueva vía Instagram.
Mensaje de Cueva
Sin duda que Messi se quedará sin poder coronarse con el Mundial 2026 ha causado la reacción de varios seguidores del crack argentino.
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