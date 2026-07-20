Selección peruana escaló puestos en el ranking FIFA tras el Mundial 2026

La selección de España se coronó campeona del Mundial 2026 y, después de la final celebrada en Norteamérica, la FIFA difundió la actualización oficial de su clasificación mundial. Tal como se preveía, la Roja ascendió al primer puesto tras conquistar el título, mientras que Perú escaló puestos, a pesar de no haber participado en la cita mundialista.

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La selección peruana y su nueva posición en el ranking FIFA tras el Mundial 2026

La FIFA confirmó que Perú avanzó algunas posiciones y ahora se ubica en el puesto 50 del ranking, alcanzando así su mejor ubicación en lo que va del 2026. Aunque el equipo no sumó una gran cantidad de puntos en la última fecha FIFA, los cambios generados por el Mundial terminaron favoreciendo al combinado nacional.

La selección peruana ascendió al puesto 50 en el ranking FIFA tras el Mundial 2026

Conviene señalar que la Blanquirroja llegó a esta actualización tras disputar dos amistosos internacionales en junio. En el primero venció por 2-1 a Haití y, después, perdió por 3-1 ante España, resultados que dejaron abierta la opción de un leve ascenso en la clasificación mundial.

Este ascenso representa un impulso para la nueva etapa encabezada por Mano Menezes, que tiene como meta fortalecer a la selección de cara a sus próximos compromisos internacionales. De ahora en adelante, el reto consistirá en mantener esta tendencia positiva y seguir escalando en el ranking FIFA gracias a buenos resultados en los meses próximos.

Top 10 del ranking FIFA tras el Mundial 2026