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Selección peruana enfrentará a país que disputó los cuartos de final del Mundial 2026 para la fecha FIFA
La selección peruana está cerca de cerrar un amistoso con cuatro países que disputaron el Mundial 2026 y uno de ellos estuvo cerca de llegar a las semifinales.
La selección peruana viene trabajando de cara a su participación en las próximas eliminatorias rumbo al Mundial 2030 bajo el mando del entrenador Mano Menezes. Tras la fecha internacional FIFA que se jugó en junio, ahora la Bicolor se encuentra cerrando acuerdos para disputar partidos en los siguientes parates internacionales de septiembre y octubre.
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En ese sentido, han aparecido varios rivales con los que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se encuentra negociando. Todos vienen de disputar el Mundial 2026. No obstante, una de estas selecciones llegó a instancias definitorias, como los cuartos de final, y estuvo muy cerca de instalarse en las semifinales. ¿De cuál estamos hablando? Colombia.
De acuerdo con la información del periodista Kevin Pacheco, la 'selección peruana está muy cerca de cerrar un amistoso frente a la selección colombiana para la fecha FIFA de septiembre y octubre en Estados Unidos'. Pero no solo eso, sino que reveló que existe un 'acuerdo verbal para jugar ante México, Canadá y USA en la misma ventana'.
Información sobre la selección peruana.
Estos cuatro países tuvieron una buena participación en el Mundial 2026. La selección colombiana llegó hasta los cuartos de final, pero quedó eliminada en penales ante Suiza y se quedó con el sinsabor de no poder jugar las semifinales. México, por su parte, llegó hasta los octavos de final, donde cayó por 3-2 ante Inglaterra.
Canadá también llegó hasta los octavos de final, pero perdió por goleada ante Marruecos por 3-0, y la selección de Estados Unidos cayó por 4-1 ante Bélgica, también en la misma instancia.
En lo que respecta a la selección peruana, los dirigidos por Mano Menezes vienen de perder por 3-1 ante España en México y vencieron por 2-1 a Haití en la fecha de junio. Anteriormente, empataron 2-2 con Honduras y perdieron por 2-0 contra Senegal, en el inicio de la era del brasileño.
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