Campeón en Colombia sorprende al revelar que pudo ser DT de la selección peruana: “Hubo un…”

Alianza Lima sorprendió tras caer derrotado por 2-0 ante Deportivo Cali en el Estadio Matute, en un encuentro amistoso que sirvió como preparación para los dirigidos por Pablo Guede. Tras esto, Rafael Dudamel sorprendió en conferencia de prensa al revelar que pudo llegar al banquillo de la selección peruana y que lo sondearon para conocer si había alguna posibilidad de ponerse el buzo de la Bicolor.

El estratega del equipo de Cali contó que, a pesar de esto, nunca se dio un acercamiento formal, por lo que se queda tranquilo, ya que no hubo una negociación formal con la Federación Peruana de Fútbol.

Rafael Dudamel reveló que pudo ser entrenador de la selección peruana

Rafael Dudamel pudo ser DT de Perú. Foto: Jax Latin Media

En sus declaraciones, manifestó que tomó bien esta situación, considerando que estos rumores suelen “perturbar un poco”.

"Hubo un sondeo, pero no acercamientos formales. Quede tranquilo porque cuando hay una plaza vacante y el club o selección, muchas veces te quita el sueño y perturba un poco el deseo de estar, pero bueno, los tiempos de Dios son perfectos y por ahora solo queda hacer carrera", empezó comentando en conferencia de prensa.

En otro momento, el DT del equipo de Cali dio a conocer que es un gran admirador del fútbol peruano porque considera que hay jugadores de mucha calidad. Aunque, desde su punto de vista, se debió y debe dar más empuje a las divisiones menores.

"El fútbol peruano siempre ha sido de mucha calidad. Quizás en los procesos juveniles sentía que podían poner más empeño, pero desde la experiencia del entrenador, y calidad de jugadores, Perú debe porque tiene con que volver a la alta competencia", complementó.

Rafael Dudamel y su postura sobre la llegada de Mano Menezes a la selección peruana

En otro momento, el dos veces campeón en Colombia se refirió a la llegada de Mano Menezes a la selección peruana y aseguró que es un técnico con suficientes argumentos para que la hinchada de la Bicolor pueda ilusionarse con volver al más alto nivel.

"El profesor Menezes tiene los pergaminos suficientes para que el pueblo peruano esté esperanzado en la próxima eliminatoria y volver a competir alto como con Gareca. He visto el espacio que le ha dado a jugadores jóvenes en los partidos contra Haití y España", finalizó.