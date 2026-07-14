Alianza Lima celebra nuevo título oficial en la temporada: "Nos llena de orgullo"

Como sabemos, Alianza Lima es uno de los clubes más importantes y grandes del Perú, y también uno de los más populares de Sudamérica. Por ello, sus hinchas cada temporada le exigen salir campeones de la Liga 1 y no solo eso, sino también de todas las competiciones en las que participa como institución deportiva. En esa línea, el cuadro de Matute acaba de celebrar un nuevo título.

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Actualmente, las blanquiazules son tricampeonas de la Liga Peruana de Vóley y la afición le exige el tetracampeonato. Por ello, sus aficionados han comenzado a meterse cada vez más en el mundo de este deporte y, recientemente, todos se emocionaron gracias a una publicación del club en su cuenta oficial de ‘X’, plataforma social antes conocida como Twitter a nivel global.

“Saludamos a la Selección de Surco por consagrarse campeona de la Liga Metropolitana de Lima tras imponerse en la gran final a la Liga de Los Olivos, logrando además su clasificación al Campeonato Nacional que se disputará en agosto en Arequipa. Nos llena de orgullo que nuestras blanquiazules Natalia Díaz, Fahviana Melgar y Gianella Anchante hayan sido parte de este gran logro. ¡A seguir dejando el nombre de Alianza Lima en lo más alto!”, indicó el cuadro blanquiazul.

Alianza Lima celebró título.

Si quiere mantenerse en lo más alto de la Liga Peruana de Vóley, Alianza Lima debe tener una buena cantera para los próximos años, por lo que la institución celebró el título obtenido por sus blanquiazules. Vale precisar que las íntimas suelen aportar a sus elementos más destacados para que formen parte de estas competiciones regionales.

Alianza Lima es tricampeón en vóley

Así es, Alianza Lima se proclamó tricampeón de la Liga Peruana de Vóley de la mano de Facundo Morando, director técnico argentino que recientemente fichó por Fluminense. Las blanquiazules obtuvieron los títulos de los torneos 2023/2024, 2024/2025 y 2025/2026. Ahora lucharán por el histórico tetracampeonato.