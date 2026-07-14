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Los 8 futbolistas que se perderán la primera fecha del Torneo Clausura 2026 por sanción

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 comenzará el 17 de julio, pero ocho futbolistas se perderán el arranque debido a sanciones acumuladas del Apertura.

Luis Blancas
Los 8 jugadores que se perderán la primera jornada del Torneo Clausura 2026 por sanción
Los 8 jugadores que se perderán la primera jornada del Torneo Clausura 2026 por sanción | Composición: Líbero
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El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 está próximo a empezar el 17 de julio; no obstante, ocho futbolistas se perderán el arranque debido a sanciones por amonestaciones acumuladas desde el Apertura. A continuación, conoce quiénes no podrán debutar en el segundo certamen del año con sus respectivos clubes.

Alianza Lima y Universitario harán de todo por ganar el Torneo Clausura.

PUEDES VER: ¿Cuándo empieza el Torneo Clausura 2026? Confirman el regreso de la Liga 1 2026 por el título nacional

Los 8 jugadores que se perderán la primera jornada del Torneo Clausura 2026 por sanción

Los futbolistas que se perderán el debut del Clausura son Jhair Soto, de ADT; José Zevallos, de Cusco FC; Erick Canales, de Deportivo Garcilaso; Juan Peralta, de Juan Pablo II; Jostin Alarcón, de Sport Boys; y Michel Rasmussen, Arquímides Figuera y David Camacho, de UTC.

Jhair Soto, José Zevallos, Erick Canales, Juan Peralta, Jostin Alarcón, Michel Rasmussen, Arquímides Figuera y David Camacho se perderán el inicio del Torneo Clausura

Jhair Soto, José Zevallos, Erick Canales, Juan Peralta, Jostin Alarcón, Michel Rasmussen, Arquímides Figuera y David Camacho se perderán el inicio del Torneo Clausura

El boletín de la Liga de Fútbol Profesional explicó que, de los ocho jugadores, cinco fueron expulsados con tarjeta roja en la última jornada del primer torneo de la temporada, por lo que están obligados a cumplir la suspensión en el inicio del campeonato.

Por otro lado, tres quedaron fuera de este inicio del Torneo Clausura debido a la acumulación de cinco tarjetas amarillas en el Apertura, por lo que estarán ausentes en el reinicio de la primera división.

UTC es el club con más sancionados para el inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Cabe señalar que el conjunto más perjudicado será UTC, que no podrá disponer de Michel Rasmussen, Arquímides Figuera y David Camacho para el encuentro ante Atlético Grau.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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