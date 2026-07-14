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Fernando Cabada se sinceró y contó si Alianza Lima traerá refuerzos para el Torneo Clausura

Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, sorprendió a los hinchas blanquiazules al revelar si traerán refuerzos o no para el Torneo Clausura.

Francisco Esteves
Fernando Cabada se sinceró y contó si Alianza Lima traerá refuerzos.
Fernando Cabada se sinceró y contó si Alianza Lima traerá refuerzos. | Foto: Alianza Lima - X.
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Alianza Lima no ha realizado contrataciones en el presente mercado de fichajes y comenzará el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 sin nuevos jugadores. Esto ha incomodado a la hinchada blanquiazul y, ahora, Fernando Cabada salió a dar la cara y se sinceró sobre el tema de las incorporaciones. Te contamos si habrá sorpresas en Matute o si todo seguirá igual por el resto de la temporada.

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Mediante sus redes sociales, el periodista Gerson Cuba informó respecto a una conferencia que dio el aún administrador del cuadro victoriano, donde tocó diversos temas como el estado del popular Caminito Íntimo. Sin embargo, lo más llamativo para los aficionados fue conocer si finalmente habrán novedades en cuanto a futbolistas, ya que su rival, Universitario, ha traído nombres de jerarquía como Gianluca Lapadula.

Fernando Cabada habló previó a la inauguración del Caminito Íntimo y confirmó que Alianza Lima mantiene conversaciones para incorporar un refuerzo. Precisó que la decisión final dependerá de la nueva mayoría acreedora del club”, indicó el mencionado comunicador. De esta forma, se confirma que al menos habrá un fichaje en tienda blanquiazul para el Torneo Clausura de la Liga 1.

Alianza Lima

Fernando Cabada aún es aministrador de Alianza Lima.

Vale precisar que Alianza Lima únicamente trajo a Cristian Neira, procedente de Atlético Grau, donde estuvo a préstamo durante todo el Torneo Apertura. Al haber sido cedido, los hinchas de Matute no lo consideran una incorporación como tal, por lo que siguen exigiendo a la directiva nombres para poder llevarse el título del fútbol peruano.

¿Cuándo cierra el libro de pases en Perú?

El libro de pases de invierno en el Perú, con miras al Torneo Clausura de la Liga 1 2026, cerrará el próximo 11 de agosto. Vale precisar que todos los clubes del balompié nacional han tenido la posibilidad de realizar contrataciones desde el pasado 1 de julio, por lo que solo quedan tres semanas.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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