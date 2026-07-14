Néstor Gorosito, ex Alianza Lima, dejó comentario que impactó a hinchas: "Que pague"

La temporada pasada, Alianza Lima hizo una gran campaña a nivel internacional y llegó hasta cuartos de final de la Copa Sudamericana. Todo ello ocurrió bajo el mando de Néstor Gorosito como director técnico, quien ahora sorprendió a la hinchada tras lanzar un rotundo comentario en conferencia de prensa. ¿Qué sucedió?

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Como se sabe, el popular 'Pipo' se fue de Matute a fines del año pasado, pese a que meses antes había firmado su renovación. Esta decisión la tomó la directiva luego de que el club perdiera ante Sporting Cristal y quedara relegado al puesto de Perú 4 en la Copa Libertadores 2026. Tras ello, el entrenador argentino se vio obligado a firmar por otra institución.

Así es como recientemente fue presentado como director técnico de San Lorenzo para el resto de la Liga Profesional. Durante una conferencia de prensa, Néstor Gorosito dio la hora con sus contundentes declaraciones. “Acá necesitamos hombres, no es momento de apuestas. Primera marca no se puede, pero segunda o tercera sí. Los que quieran a San Lorenzo que vengan a ayudar. Me cuentan que acá le pagaron un año a un jugador que nunca vino. Es una locura, una vergüenza”, indicó.

Además, el popular 'Pipo' agregó lo siguiente: "Que pague el que tenga que pagar". Todo ello en alusión a los directivos del club, ya que, por su culpa, la institución atraviesa un pésimo momento en el ámbito local. De esta forma, tras dejar Alianza Lima, el entrenador tendrá una durísima misión en su país natal y con el elenco al que ya dirigió en el 2003.

Trayectoria de Néstor Gorosito