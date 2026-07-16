Alianza Lima quiere remecer el mercado y apunta a firmar a seleccionado peruano: "Negociaciones"

Alianza Lima es uno de los clubes que menos se ha movido en el mercado de fichajes para el Torneo Clausura 2026. Los blanquiazules saben que no pueden relajarse en este segundo campeonato y recientemente se conoció que buscan incorporar a un seleccionado peruano. El club ya entabló conversaciones formales y apunta a seguir potenciando el plantel.

Alianza Lima quiere remecer el mercado y apunta a firmar a seleccionado peruano

La dirección deportiva de Alianza Lima sabe que aún tiene algunas falencias en el plantel. En ese sentido, el periodista José Varela reveló, en el programa 'Modo Fútbol', que los íntimos siguen los pasos del defensa Jahir Soto, quien actualmente milita en ADT de Tarma.

El futbolista nacional ha despertado interés en el cuadro victoriano, por lo que ya se iniciaron negociaciones formales para concretar su llegada, que podrían definirse en los próximos días.

Jahir Soto está cerca de convertirse en fichaje de Alianza Lima

"El futbolista que está en negociaciones con Alianza Lima es Jahir Soto de ADT de Tarma. Me dijeron que hay negociaciones con ADT desde hace una semana, están un tanto complejas, pero hay un interés fuerte. En las próximas horas podría haber novedades porque en Alianza Lima urge lograr la incorporación de un defensa. Jahir Soto puede jugar de central y por derecha, tiene proyección y 23 años", señaló el citado comunicador.

La llegada de Jahir Soto sería para cubrir principalmente la banda derecha, donde Luis Advíncula no ha tenido competencia y eso ha representado un problema cuando ‘Bolt’ no ha estado disponible. Además, el defensor de 23 años tiene gran polifuncionalidad, por lo que también puede ser utilizado en otras posiciones.

Jahir Soto fue convocado a la selección peruana

Jahir Soto ha logrado tener regularidad en las filas de ADT, donde es considerado una pieza esencial. Por ello, su talento lo llevó a integrar la lista de convocados de la selección peruana para el último amistoso ante Bolivia, aunque no sumó minutos.

Valor de mercado de Jahir Soto

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, el lateral derecho ha logrado una notable revalorización en su cotización, al alcanzar los 550 mil euros. Sin embargo, esta cifra tiene altas posibilidades de seguir incrementándose.