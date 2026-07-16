Federico Girotti sorprende con fuerte mensaje previo al debut de Alianza en el Clausura: “Sigan…”

Alianza Lima se prepara para lo que será su debut contra Sport Huancayo por el Torneo Clausura de la Liga 1. Este encuentro, que será el estreno de ambas escuadras en la segunda parte del campeonato peruano, promete muchas emociones, por lo que Pablo Guede querrá contar con sus mejores jugadores para afrontar el compromiso, entre ellos Federico Girotti.

No obstante, el delantero argentino, quien ha sido bastante influyente durante la pretemporada, no solo se mantiene enfocado en lo que será el inicio de la competición, sino también en su selección. Como se sabe, Girotti es argentino, por lo que recientemente no dudó en compartir su alegría tras saber que la albiceleste estará en la final del Mundial 2026 ante España.

El jugador blanquiazul también mandó un fuerte mensaje para aquellas personas que quieren ver caer al vigente campeón del mundo. “Sigan poniéndose la camiseta del país que quieran. Ahora hinchen por España. Otra final, vamos”, fueron las palabras del atacante, quien también mostró su emoción por una nueva final.

Federico Girotti se pronuncio tras victoria de Argentina

Cabe destacar que Argentina consiguió darle vuelta al marcador frente a Inglaterra, que no logró sostener la ventaja. La Albiceleste concretó la remontada en los minutos finales y se impuso por 2-1.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima recibirá a Sport Huancayo por la primera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará este domingo 19 de julio desde las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva, donde los blanquiazules buscarán iniciar el campeonato con una victoria ante su hinchada y sumar sus primeros tres puntos del certamen.