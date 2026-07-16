Bellingham rompe su silencio tras altercado con Messi en el Mundial 2026: "Fue un..."

Argentina logró revertir un importante marcador contra Inglaterra en lo que fue la semifinal del Mundial 2026. Dicho compromiso estuvo marcado por muchos roces entre los jugadores, que con faltas constantes hacían detener el partido. No obstante, durante esos momentos en que el encuentro se puso ‘picante’, se pudo observar un intercambio de palabras entre Jude Bellingham y Lionel Messi.

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Sucede que en los primeros 20 minutos del primer tiempo ambos protagonizaron una discusión tensa después de una dura entrada de Enzo Fernández que el árbitro Ismail Elfath no sancionó. A partir de allí se produjo un intercambio que terminó con la risa del inglés y una llamativa reacción del argentino.

Tras el encuentro, el jugador del Real Madrid rompió su silencio sobre el tema, dio a conocer su postura sobre lo sucedido y aseguró que no pasó nada, sino que solo hablaban de una jugada muy puntual.

“Hubo cero problemas con Messi. Estábamos hablando de un tiro con fricción, en realidad no hubo nada malo en absoluto”, empezó diciendo el ingles.

“Estoy seguro de que todos harán su trabajo y lo exagerarán, pero para mí no hubo nada”, complementó el centrocampista.

Además, reconoció que jugar contra el astro argentino es una de las experiencias más bonitas que el fútbol le ha dado. “Para mí fue un privilegio enfrentar a Leo”, concluyó.

Bellimgham y Messi tuvieron intenso altercado

¿Cuándo juega Inglaterra por el Mundial 2026?

Francia e Inglaterra se enfrentarán por el tercer puesto del Mundial 2026 este sábado 18 de julio, en un duelo que reunirá a dos selecciones que estuvieron muy cerca de disputar la gran final. El encuentro está programado para las 4.00 p. m. (hora peruana) y definirá qué equipo se queda con el último lugar del podio de la Copa del Mundo.