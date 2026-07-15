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Revelan lo que Lionel Messi y Jude Bellingham se dijeron en tenso cruce durante el Argentina vs Inglaterra

Una cuenta en X leyó los labios y reveló qué se dijeron Lionel Messi y Jude Bellingham en este intenso cruce que se volvió viral en las redes sociales.

Gary Huaman
Lionel Messi y Jude Bellingham protagonizaron tenso cruce.
Lionel Messi y Jude Bellingham protagonizaron tenso cruce. | Foto: AFP
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La selección argentina venció 2-1 a Inglaterra en un partidazo y consiguió clasificar a la gran final del Mundial 2026, donde enfrentará a la España de Lamine Yamal. Durante el encuentro, hubo varios choques y fricciones entre futbolistas de ambos equipos, pero hubo uno en particular que llamó la atención de todos los fanáticos: Lionel Messi y Jude Bellingham.

Harry Kane habló tras la derrota de Inglaterra ante Argentina.

PUEDES VER: Harry Kane lanzó una fuerte indirecta a su DT tras la derrota de Inglaterra: "Tratar de aguantar"

Sucede que en los primeros 20 minutos del primer tiempo, ambos jugadores se enfrascaron en una tensa discusión tras una dura entrada de Enzo Fernández que el árbitro Ismail Elfath no pitó. En ese momento, se armó un entredicho que terminó con la risa del inglés y un gesto bastante curioso por parte del argentino.

Horas después de haber finalizado el encuentro, la cuenta de X Cra_Ok publicó el video de este cruce con los subtítulos de lo que aparentemente habrían dicho. De acuerdo con esto, Bellingham le estaba reclamando por el golpe a la cabeza de Enzo Fernández que el árbitro no pitó y Lionel Messi le preguntó a qué se refería.

Revelan la discusión que protagonizaron Lionel Messi y Jude Bellingham

  • Jude Bellingham: “La falta esa, la jugada”
  • Lionel Messi: “¿La primera a favor nuestra?”
  • Jude Bellingham: “Muy mal, no hay falta, no hay falta”
  • Jude Bellingham: “Golpea la cabeza…”
  • Lionel Messi: “¿A favor nuestra? A mira vos, bien, bien…”

¿Qué dijo Lionel Messi tras la victoria de Argentina?

Tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra, Lionel Messi declaró lo siguiente: “Aunque fue un partido de fútbol, desde que comenzó el himno nacional vivimos algo especial. Esta no fue solo otra victoria, el pueblo argentino la quería desesperadamente”.

Luego, calificó como algo increíble su segunda final consecutiva: “Esta Copa del Mundo ha sido absolutamente loca, llegar a otra final de la Copa del Mundo es increíble”.


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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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