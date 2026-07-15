Thomas Tuchel enciende la polémica con sus declaraciones: "No fue un..."

Inglaterra perdió 2-1 ante Argentina en semifinales y quedó eliminada del Mundial 2026, por lo que ahora deberá chocar con Francia por el tercer puesto. Tras el compromiso, Thomas Tuchel, director técnico del cuadro europeo, sorprendió al mundo entero con polémicas declaraciones.

El entrenador brindó una conferencia de prensa luego del partido en Estados Unidos, donde aclaró por qué se tiró para atrás luego del gol. Como muchos vieron, los ingleses se encerraron en su área por más de treinta minutos y permitieron que la Albiceleste tomara protagonismo, por lo que su anotación era cuestión de tiempo.

“Hay millones de entrenadores que después de la derrota salen a decir que saben lo que era mejor (por la decisión de defender). No fue un problema de estructura. El partido simplemente cambió por completo. Yo tomo las decisiones”, indicó Thomas Tuchel.

“En cuanto pierdes, te critican, así son las cosas. Te critican después. Nadie sabe qué habría pasado si hubiéramos tomado decisiones distintas. Así que no tiene sentido entrar en eso y perder la cabeza”, agregó el director técnico de Inglaterra, tras quedar eliminado del Mundial 2026.

Trayectoria de Thomas Tuchel