La selección de Argentina le dio vuelta a Inglaterra y consiguió meterse a la gran final del Mundial 2026, donde espera a España. No obstante, al finalizar el encuentro, dos de las figuras de la Albiceleste que salieron a hablar fuerte fueron los centrales Cristian Romero y Lisandro Martínez.

Sucede que, en la previa del encuentro, el exjugador y figura de la selección inglesa Gary Neville criticó duramente a ambos futbolistas y los tildó como la “peor-mejor pareja de centrales” del Mundial, pues, si bien señaló que aportaban algunos goles, también cometían errores a la hora de cuidar su portería.

Ante estas picantes declaraciones, el Cuti Romero fue el encargado de tomar la palabra y señaló que en Inglaterra siempre están acostumbrados a hablar de más en la previa de cada encuentro y no dudó en tildar a Gary Neville de estúpido.

“En Inglaterra están acostumbrados a hablar mucho antes del partido, así que le mandamos un saludo grande a todos, la verdad que deben estar muy felices”, empezó diciendo el defensor del Tottenham en diálogo con DSports.

Luego, Lisandro Martínez aseguró que están acostumbrados a eso y que suelen responder en la cancha: “Estamos acostumbrados a que siempre hablen de nosotros. Sabemos que nosotros respondemos en la cancha".

Finalmente, el Cuti Romero fue más allá y señaló que, cuando se retire del fútbol, espera no convertirse en un “estúpido” que critica a jugadores como lo hizo el exfutbolista del Manchester United.

“Lo único que espero cuando me retire es no ser tan estúpido así, pero nada, después queda en uno y espero cuando me retire siempre el día de mañana ojalá que no me salga criticar a un jugador, a nadie. Uno entra a hacer lo mejor para su equi´po, su selección y nada, después puede salir bien o mal, pero estamos contentos de estar en una final más del mundo y estamos haciendo historia. Para nosotros es algo enorme”, finalizó el argentino.