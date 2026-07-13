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Ex DT de Alianza Lima apuntó contra leyenda inglesa por criticar a Argentina: "Pedazo de tronco"

Néstor Gorosito criticó a Gary Neville por decir que los defensores de Argentina son la peor pareja central del Mundial 2026.

Gary Huaman
Néstor Gorosito le dedicó duras palabras al exjugador Gary Neville.
Néstor Gorosito le dedicó duras palabras al exjugador Gary Neville. | Foto: composición Líbero
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Estamos a tan solo unos días del partidazo entre Inglaterra vs. Argentina por las semifinales del Mundial 2026 y ya se vienen dando picantes declaraciones de ambas partes. Varios exjugadores de la selección inglesa han señalado que no le tienen miedo a la Albiceleste y que deberían ganar por más de dos goles porque los centrales Romero y Martínez son la peor pareja central del torneo.

Las semifinales del Mundial 2026 se llevarán a cabo los días martes 14 y miércoles 15 de julio.

PUEDES VER: Semifinales del Mundial 2026: cuándo se juegan, horarios y dónde ver los partidos

Uno de los que habló fue Gary Neville, leyenda del Manchester United e ícono de Inglaterra, quien criticó duramente a los defensores argentinos. Sin embargo, este no esperaba que Néstor Gorosito, exentrenador de Alianza Lima, saliera a responderle de manera fuerte e incluso lo tildó de “pedazo de tronco”.

“Díganle a este Gary Neville que lo único que sabía hacer era el lateral, pedazo de tronco. Los defensores argentinos son cracks, él no sabía que se jugaba con el pie”, fueron las palabras del exestratega íntimo en llamada con Sebastián Vignolo en pleno programa de ESPN.

¿Qué dijeron los exjugadores de Inglaterra sobre Argentina?

Previo a estas declaraciones, Ian Wright y Gary Neville criticaron con dureza a Argentina en la previa de la semifinal del Mundial 2026. El primero señaló: “A Argentina no le tengo el mismo miedo que le tendría a Francia o España. Tienen muchas debilidades”.

Mientras que el segundo apuntó contra los defensores: “No veo manera de que no hagamos al menos dos goles. Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo. Pasan de lo sublime a lo ridículo. Tienes a Cristian Romero y Lisandro Martínez que parece que entre los dos regalan un gol por partido. Después los ves y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes”.

¿Cuándo juegan Inglaterra vs Argentina por el Mundial 2026?

El partido entre Inglaterra vs Argentina por las semifinales del Mundial 2026 se llevará a cabo el 15 de julio a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Mercedes-Benz Stadium y contará con transmisión de América TV, DSpors, América TV GO, DGO, Paramount+ y DAZN.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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