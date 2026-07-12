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Argentina vs Inglaterra por Mundial 2026: fecha, hora, canal y pronósticos para la semifinal

Argentina se enfrentará a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, en un emocionante partido que marcará la primera vez que Lionel Messi se mida ante los británicos.

Antonio Vidal
Argentina vs Inglaterra por Mundial 2026. Foto: composición Líbero/IG
Argentina vs Inglaterra por Mundial 2026. Foto: composición Líbero/IG
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Partidazo entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Un encuentro que promete dar que hablar, con dos campeonas del mundo aspirantes a llevarse el trofeo internacional. Este partido también estará marcado por una experiencia totalmente diferente para Lionel Messi, pues el capitán de la Albiceleste, a pesar de haber disputado más de 200 partidos y marcado 125 goles con Argentina, nunca se ha enfrentado a los Tres Leones en el ámbito internacional.

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¿Cuándo juega Argentina - Inglaterra por Mundial 2026?

El encuentro entre Argentina e Inglaterra se realizará este miércoles 15 de julio, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, que cuenta con una capacidad para 71.000 espectadores.

¿A qué hora juega Argentina - Inglaterra por Mundial 2026?

Para ver el partido de Messi con Argentina ante Inglaterra, podrás seguirlo desde las 2.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios en otros países vecinos.

  • Ecuador: 2.00 p. m.
  • Colombia: 2.00 p. m.
  • Bolivia: 3.00 p. m.
  • Venezuela: 3.00 p. m.
  • Chile: 4.00 p. m.
  • Argentina: 4.00 p. m.
  • Uruguay: 4.00 p. m.
  • Paraguay: 4.00 p. m.
  • Brasil: 4.00 p. m. (Brasilia)

Canales para ver Argentina - Inglaterra por Mundial 2026

Este compromiso podrá seguirse por las señales de DirecTV y América Televisión. Además, estará disponible vía streaming a través de plataformas como DGO, América TVGO, Paramount+ y Disney+.

Pronósticos para Argentina - Inglaterra por Mundial 2026

Este encuentro luce muy igualado para las casas de apuestas, donde la mayoría da como ganador al cuadro inglés. Sin embargo, Argentina ha demostrado ser bastante efectiva de cara al gol.

  • Betsson: Gana Inglaterra (2.65) | Empate (3.10) | Gana Argentina (3.05)
  • Betano: Gana Inglaterra (2.62) | Empate (3.15) | Gana Argentina (3.10)
  • bet365: Gana Inglaterra (2.55) | Empate (3.00) | Gana Argentina (3.00)
  • 1xBet: Gana Inglaterra (2.66) | Empate (3.14) | Gana Argentina (3.12)
  • Caliente: Gana Inglaterra (2.62) | Empate (3.00) | Gana Argentina (3.05)
  • Stake.latam: Gana Inglaterra (2.55) | Empate (3.00) | Gana Argentina (3.00)
  • DoradoBet: Gana Inglaterra (2.54) | Empate (3.00) | Gana Argentina (3.10)
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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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