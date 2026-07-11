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Lionel Messi protagonizó tenso momento con el árbitro João Pinheiro: "A  mí háblame bien"

Lionel Messi exigió respeto al árbitro portugués durante el primer tiempo del Argentina vs Suiza.

Eduardo Chirinos
Lionel Messi protagoniza tenso momento con el árbitro.
Lionel Messi protagoniza tenso momento con el árbitro. | Foto: Captura DSports
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Lionel Messi y Argentina disputan los cuartos de final del Mundial 2026 ante la Selección de Suiza. Durante el primer tiempo del partido, el astro argentino fue captado por las cámaras protagonizando un tenso momento con el árbitro portugués João Pinheiro, a quien reclamó airadamente durante los primeros 45 minutos del encuentro que se lleva a cabo en Kansas City.

Argentina vs. Suiza EN VIVO HOY por los cuartos de final del Mundial 2026.

PUEDES VER: Argentina vs. Suiza EN VIVO ONLINE GRATIS: minuto a minuto del partido

¿Qué pasó con Lionel Messi y el árbitro?

Corría el minuto 42 del partido, cuando el réferi portugués detuvo el encuentro por una falta. Inmediatamente, Lionel Messi se acercó al árbitro y, tras un breve intercambio de palabras, la estrella del Inter Miami le exigió respeto al juez del compromiso, al alegar que habría tenido un trato descortés hacia su persona.

“Háblame correctamente, no me faltes el respeto. A mí háblame bien”, habría exclamado el argentino al árbitro, mientras lo apuntaba con el dedo índice. Pese al impase, la situación no escaló y el partido se reanudó con normalidad. Cabe precisar que el ganador de este compromiso enfrentará en semifinales a Inglaterra, que previamente selló su clasificación al vencer por 2-1 a Noruega con dos goles de Jude Bellingham.

Argentina vs Suiza

Al cierre de esta nota, Argentina y Suiza empatan 1-1. Alexis Mac Allister abrió el marcador apenas a los 10 minutos, mientras que Dan Ndoye puso la igualdad a los 67'. No obstante, la selección europea se quedó con 10 hombres a los 72' luego de que Breel Embolo viera la tarjeta roja por fingir una falta. Inicialmente, el árbitro había amonestado a Leandro Paredes por esa jugada; sin embargo, cambió su decisión tras revisar el VAR. El jugador del Rennes dejó a su equipo con uno menos en un momento crucial del encuentro.

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