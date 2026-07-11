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Dan Ndoye anotó el 1-1 de Suiza ante Argentina y silencia el estadio por el Mundial 2026
Dan Ndoye apareció para anotar el gol del empate 1-1 de Suiza frente a Argentina en el encuentro de cuartos de final del Mundial 2026.
Dan Ndoye anotó el 1-1 de Suiza ante Argentina por el Mundial 2026 | Composición: Líbero
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La selección argentina iba ganando por 1-0 sobre Suiza. Sin embargo, Dan Ndoye apareció para marcar el 1-1 tras una gran jugada del cuadro europeo.
Argentina vs. Suiza: así fue el gol de Dan Ndoye para empatar el partido
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