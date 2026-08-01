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Así fue el golazo desde fuera del área de Sergio Peña para darle la victoria OFK Beograd

Sergio Peña brilla en la Liga de Serbia al anotar un espectacular gol en la victoria del OFK Beograd 4-1 sobre Novi Pazar.

Antonio Vidal
Así fue el golazo desde fuera del área de Sergio Peña para darle la victoria OFK Beograd. Foto: composición Líbero/Arena Sport
Así fue el golazo desde fuera del área de Sergio Peña para darle la victoria OFK Beograd. Foto: composición Líbero/Arena Sport
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Sergio Peña volvió a dar de qué hablar luego de anotar tremendo golazo para darle la victoria al OFK Beograd. El encuentro, disputado este sábado 1 de agosto entre el OFK y Novi Pazar por la liga de Serbia, terminó 4-1 a favor del equipo donde milita el ex Alianza Lima.

Real Madrid y Fiorentina igualaron 2-2 en Austria.

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Así fue el golazo desde fuera del área de Sergio Peña

Se jugaba el minuto 67 cuando Peña se encontró con un balón fuera del área, el cual conectó con una gran volea que se metió dentro de los tres palos para poner el 4-1.

Con este tanto, Peña suma su primer gol en dos partidos en la Liga de Serbia, donde promete consolidarse como uno de los grandes referentes del equipo.

¿Cuánto de calificación obtuvo Sergio Peña?

El volante tras el partido, logró una calificación de 7,2 de acuerdo a la aplicación de Flashscore, siendo una de las notas más altas de su equipo.

Trayectoria de Sergio Peña

  • Alianza Lima II
  • Granada Juvenil A
  • Granada B
  • Alianza Lima
  • Universidad San Martín
  • Granada CF
  • Tondela
  • FC Emmen
  • Malmö FF
  • PAOK
  • Sakaryaspor
  • OFK Beograd
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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