- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Alianza Atlético
- Real Madrid vs Fiorentina
- Universitario
- Sporting Cristal
- Programación fecha 3
- Fichajes vóley
Así fue el golazo desde fuera del área de Sergio Peña para darle la victoria OFK Beograd
Sergio Peña brilla en la Liga de Serbia al anotar un espectacular gol en la victoria del OFK Beograd 4-1 sobre Novi Pazar.
Sergio Peña volvió a dar de qué hablar luego de anotar tremendo golazo para darle la victoria al OFK Beograd. El encuentro, disputado este sábado 1 de agosto entre el OFK y Novi Pazar por la liga de Serbia, terminó 4-1 a favor del equipo donde milita el ex Alianza Lima.
Así fue el golazo desde fuera del área de Sergio Peña
Se jugaba el minuto 67 cuando Peña se encontró con un balón fuera del área, el cual conectó con una gran volea que se metió dentro de los tres palos para poner el 4-1.
Con este tanto, Peña suma su primer gol en dos partidos en la Liga de Serbia, donde promete consolidarse como uno de los grandes referentes del equipo.
¿Cuánto de calificación obtuvo Sergio Peña?
El volante tras el partido, logró una calificación de 7,2 de acuerdo a la aplicación de Flashscore, siendo una de las notas más altas de su equipo.
Trayectoria de Sergio Peña
- Alianza Lima II
- Granada Juvenil A
- Granada B
- Alianza Lima
- Universidad San Martín
- Granada CF
- Tondela
- FC Emmen
- Malmö FF
- PAOK
- Sakaryaspor
- OFK Beograd
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50