El llanto de Nyland: Arquero de Noruega se quebró tras la eliminación del Mundial 2026

Ørjan Nyland, arquero de la selección de Noruega, no pudo contener las lágrimas tras quedar eliminado del Mundial 2026, al perder por 2-1 ante Inglaterra, en un encuentro que se disputó este sábado en el Hard Rock Stadium, en Miami. Con dos goles de Jude Bellingham, los ingleses dieron vuelta al marcador y dejaron fuera de competencia a los vikingos.

El llanto de Nyland tras el pitazo final

Tras el silbatazo final, el arquero noruego, quien actualmente se encuentra sin equipo, rompió en llanto en medio del campo de juego, mientras se cubría el rostro con su camiseta y sus guantes. De inmediato, sus compañeros se acercaron para brindarle apoyo y consolarlo ante el amargo desenlace que los dejó fuera de la contienda mundialista. Las imágenes se hicieron virales rápidamente.

Cabe precisar que Noruega empezó ganando el partido cuando Andreas Schjelderup abrió el marcador al minuto 36 del partido. No obstante, los ingleses lograron la remontada de la mano de Jude Bellingham, quien con un doblete (45+1' y 92'), se metieron entre los 4 mejores equipos del mundo.

Noruega en el Mundial 2026

En una campaña histórica, Noruega logró meterse por primera vez en su historia en los cuartos de final de una Copa del Mundo. El equipo de Erling Haaland, Martin Ødegaard y Alexander Sørloth jugó un total de seis partidos, en los cuales anotó 13 goles y recibió 10. En su aventura mundialista dejó en el camino a rivales como Costa de Marfil y Brasil, en dieciseisavos y octavos de final, respectivamente.

De esta forma, Noruega pone fin a su participación en el Mundial 2026, su cuarta Copa del Mundo en toda su historia. Anteriormente, jugó en los mundiales de Francia 1938, Estados Unidos 1994 y Francia 1998.