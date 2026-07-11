Richard Ríos lamenta la eliminación de Colombia del Mundial 2026: "Duele"

Richard Ríos, futbolista de la Selección Colombia, rompió su silencio cuatro días después de la dura eliminación del cuadro cafetero del Mundial 2026, donde cayó en la tanda de penales ante Suiza. El futbolista de 26 años utilizó sus redes sociales para emitir su primer pronunciamiento tras el amargo desenlace en la Copa del Mundo.

¿Qué dijo Richard Ríos?

En su cuenta de Instagram, Richard Ríos publicó una imagen suya en el Mundial 2026 y dedicó un extenso mensaje para expresar su sentir por la eliminación de Colombia a manos del cuadro suizo. Asimismo, dejó un mensaje de fe y de compromiso para llevar a su país a lo más alto en el próximo proceso clasificatorio a la Copa del Mundo de 2030.

“No era el final que soñábamos, y duele. Pero por encima de todo, solo quiero decir: gracias, Colombia. Gracias por creer, por cada mensaje, por cada oración y por acompañarnos en cada paso. Escuchar nuestro himno en un Mundial erizaba la piel, y aunque estábamos a miles de kilómetros de casa, ustedes hicieron que se sintiera como si fuéramos locales”, se lee en la publicación.

“Seguiremos dando gracias a Dios en la victoria y también en la derrota, porque Él merece toda la honra y toda la gloria en todo momento. Gracias por caminar con nosotros. Siempre será un orgullo defender estos colores”, finalizó.

Richard Ríos se pronunció tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026.

Colombia en el Mundial 2026

Pese a no llegar a cuartos de final, la Selección de Colombia tuvo una buena participación en el Mundial 2026, pues fue cabeza del grupo A con 7 puntos, dos victorias y un empate. En dieciseisavos de final venció a Ghana por 1-0 con gol de Jhon Arias. En cinco partidos, Colombia anotó cinco goles y solo recibió uno en contra, en su debut ante Uzbekistán.