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John Arias rompió su silencio tras eliminación de Colombia y denunció desigualdad: "Así funciona el fútbol"

John Arias, delantero colombiano, no se guardó nada tras la eliminación ante Suiza en los penales y arremetió contra la organización de la FIFA en el Mundial 2026.

Angel Curo
John Arias rompió su silencio tras eliminación de Colombia y denunció desigualdad
John Arias rompió su silencio tras eliminación de Colombia y denunció desigualdad | Composición: Líbero
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El sueño de Colombia terminó en los octavos de final luego de caer por 4-3 ante Suiza en la tanda de penales. Los cafeteros tuvieron ocasiones para seguir en carrera en el Mundial 2026, pero la falta de eficacia les pasó factura. Tras la eliminación, John Arias conversó con la prensa y sorprendió con una fuerte crítica a la organización de la FIFA.

Llaves de cuartos de final del Mundial 2026.

PUEDES VER: Llaves de cuartos de final del Mundial 2026: cruces confirmados, horarios y canal

John Arias rompió su silencio tras eliminación de Colombia y denunció desigualdad

La última fecha estuvo cargada de polémica para la FIFA y la eliminación de la selección colombiana no fue la excepción. Tras caer ante Suiza, John Arias salió al frente para brindar su análisis sobre el desempeño del plantel y fue consultado por su opinión acerca de si los constantes viajes que realizó el equipo influyeron en su rendimiento.

El atacante de Palmeiras, en un principio, quiso evitar responder para no exponerse a futuras sanciones, pero no dudó en señalar que esa es la forma en la que se maneja el fútbol en la actualidad, donde no todos los equipos tienen las mismas condiciones ni reciben el mismo trato.

Video: Mundo Deportivo

"Es difícil responder eso (por los viajes del plantel), porque pueden haber sanciones por detrás, pero infelizmente así es esta industria. No todos competimos con las mismas condiciones ni en igualdad. Es algo que no es de ahorita, no se va a acabar aquí, va a continuar y tiene la tendencia de empeorar cada vez más. Así funciona el fútbol, no es algo nuevo ni estamos descubriendo el mundo", señaló el atacante.

En esa línea, John Arias indicó que la delegación de Colombia tuvo que recorrer grandes distancias entre cada partido y eso terminó afectando su condición física. Aunque fue contundente al señalar que no se trata de una excusa, porque tuvieron condiciones para sacar adelante el resultado.

"A nosotros nos toca competir desde donde estamos. Recorrimos los tres países y recorrimos grandes distancias. Sí, claramente eso afecta desde la parte física, pero creo que no es una excusa. Ya está bueno de poner excusas: hoy teníamos las condiciones para competir. Creo que competimos y lo hicimos bien, pero infelizmente nos vamos a casa”, complementó.

Colombia no tendrá la revancha ante Argentina

Los cafeteros tenían la ambición de superar la ronda y enfrentar a Argentina en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Si hubieran llegado a esa instancia, podían tener la opción de cobrarse la revancha tras la derrota en la final de la Copa América 2024.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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