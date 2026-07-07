James Rodríguez consoló a jugadores de Colombia que rompieron en llanto tras ser eliminados del Mundial

¡Lamento colombiano! La selección cafetera rompió en llanto luego de quedar eliminada del Mundial 2026 ante Suiza tras una intensa tanda de penales que terminó 4-3. El encuentro estuvo marcado por una paridad de principio a fin, por lo que el cuadro dirigido por Néstor Lorenzo no pudo imponer su buen juego. Esta fue la causa de que el pase a cuartos de final se tuviera que definir desde los 12 metros.

Al finalizar el encuentro, el cuadro colombiano mostró la cara más amarga de la derrota, por lo que las cámaras enfocaron el desconsolado llanto de los jugadores. James Rodríguez no dudó en consolar a sus compañeros y demostró su capitanía.

Lucho Díaz rompió en llanto luego de la eliminación de Colombia. Foto: DSports

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