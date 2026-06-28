James Rodríguez dio fuerte calificativo de Cristiano Ronaldo tras empate en el Mundial: "Le tengo..."

La selección colombiana empató el pasado sábado 27 ante Portugal en la jornada 3 del Grupo K del Mundial 2026. Con este resultado, aseguró su pase a la siguiente ronda como líder del grupo. Durante el partido se vivió un emotivo reencuentro entre los capitanes de ambas selecciones, Cristiano Ronaldo y James Rodríguez, a quienes se vio conversando en varias ocasiones.

No obstante, pese a haber compartido equipo en el Real Madrid, Rodríguez fue consultado sobre su relación con CR7 y dejó un contundente mensaje. Además, recordó cómo fue el trato que recibió cuando llegó al conjunto español.

James Rodríguez dio fuerte calificativo de Cristiano Ronaldo

James no dudó en enaltecer la grandeza de Ronaldo y señaló que son buenos amigos, por lo que consideró que mantienen una relación muy linda. "Con 'Cris' hablamos algunas cosas. Es un gran amigo, una gran persona también. Desde que llegué al Real Madrid, cuando estábamos un poco más jóvenes los dos, hemos hecho una amistad muy linda", manifestó el capitán del cuadro cafetero para ESPN.

Además, reconoció que, para la edad que tiene, sigue manteniéndose en la élite del fútbol. "Siempre estaba en casa de él, así que nada, es una gran persona, es un ejemplo también por todo lo que ha hecho. Con 41 años, mira lo que es, el cuerpo que tiene, es un gran atleta, una persona que admiro mucho y que le tengo cariño", finalizó.

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo conversando. Foto: DSports

¿Cuándo juega Colombia por el Mundial 2026?

Tras asegurar su pase a los dieciseisavos de final, Colombia se enfrentará este viernes 3 a la selección de Ghana, encuentro que se podrá seguir desde las 8.30 p. m.