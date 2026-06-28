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Sergio Markarián y su firme postura sobre Marcelo Bielsa tras cambiar a Valverde: "Tiene que..."

El exentrenador de la selección peruana tuvo una firme postura sobre la decisión de Marcelo Bielsa de reemplazar a Federico Valverde durante el Uruguay vs España

Antonio Vidal
Sergio Markarián habló sobre el cambió de Federico Valverde. Foto: composición Líbero/Punto Penal
Sergio Markarián habló sobre el cambió de Federico Valverde. Foto: composición Líbero/Punto Penal
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Sergio Markarián volvió a aparecer para dar su opinión tras lo sucedido en el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026, encuentro que está en el ojo de la tormenta, no solo porque la selección uruguaya quedó eliminada, sino también por Marcelo Bielsa, quien recibió severos cuestionamientos luego de cambiar al capitán del equipo, Federico Valverde, durante el desarrollo del compromiso.

Bajo ese contexto, el ‘Mago’ analizó la jugada estratégica de Bielsa y respaldó la decisión, señalando que ningún jugador posee la condición de intocable sobre el terreno de juego, argumentando que si una pieza clave no da su mejor nivel en el partido, debe ser reemplazada.

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Sergio Markarián y su firme postura sobre Marcelo Bielsa por cambiar a Valverde

"Si un jugador que tiene todas las garantías de ser líder, al que queremos y que juega bien siempre, ese día no está bien, tiene que salir. ¿Cuál es el problema?", fueron las primeras palabras del charrúa.

En esa misma línea, el exseleccionador de Perú explicó el análisis que realiza un entrenador y la rapidez con la que debe tomar decisiones en plena competencia, en la que las modificaciones se llevan a cabo bajo gran presión para reorganizar el planteamiento táctico del equipo.

"El técnico tiene que tomar esa decisión en pocos segundos. Él decide hacer la variante a lo mejor ni siquiera tiene planeado de antemano que salga Valverde, pero determina que debe hacer un cambio y que tiene que entrar fulano, porque esto es así. En segundos tiene que decidir si lo hace por él o por otro, y si mueve un poquito el sistema o no; porque él cambió el sistema en el último partido también, cosa que no hizo con Argentina en el 2002", finalizó.

Video: Punto Penal

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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