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Alineaciones Alemania vs Paraguay por Mundial 2026: el imponente XI de Gustavo Alfaro para dar el batacazo
La selección paraguaya buscará dar la sorpresa ante Alemania en el Mundial 2026, encuentro que se llevará a cabo este lunes 29 en el Gillette Stadium.
La tetracampeona mundial Alemania iniciará su primera campaña en la fase eliminatoria desde el Mundial de Brasil 2014 cuando viaje a Foxborough para enfrentarse a Paraguay, equipo que vuelve a disputar esta instancia por primera vez desde el Mundial de Sudáfrica 2010.
Mientras tanto, Paraguay llega a este encuentro con un rendimiento irregular. Accedió a los dieciseisavos tras quedar como uno de los mejores terceros de la competición, por lo que ahora la tarea para los dirigidos por Gustavo Alfaro será muy complicada. Aunque no son favoritos para llevarse la victoria, buscarán dar el batacazo.
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Alineación de Alemania versus Paraguay por el Mundial 2026
Para este encuentro, los dirigidos por Julian Nagelsmann saldrán con sus mejores hombres al terreno de juego, como Jamal Musiala, Florian Wirtz, Sané y, en la delantera, Kai Havertz. Los alemanes formarían con un 4-2-3-1, esquema con el que buscarán controlar el centro del campo.
- Alemania: Neuer, Reum, Tah, Rudiger, Kimmich, Pavilovi, Nmecha, Wirts, Musiala, Sané, Havertz
Está sería la formación de Alemania
Alineación de Paraguay versus Alemania por el Mundial 2026
Por su parte, los dirigidos por Gustavo Alfaro buscarían salir desde atrás con una línea de cinco. Se espera que figuras como Julio Enciso y Miguel Almirón lideren al elenco guaraní con alguna genialidad. Paraguay saldría al terreno de juego con un 5-4-1.
- Paraguay: Gil, Maidana, Alderete, Gómez, Velázquez, Cáceres, Enciso, Galarza, Cubas, Almirón, Ávalos
Así formaría Paraguay
¿Cuándo y a qué hora juega Alemania vs Paraguay?
El partido entre Alemania y Paraguay por los playoffs del Mundial 2026 se llevará a cabo este lunes 29 de junio y lo podrás seguir desde las 3.00 p. m. (hora peruana).
Pronósticos para el Alemania vs Paraguay por el Mundial 2026
Para este encuentro, la selección alemana se perfila como favorita para llevarse el triunfo ante el elenco paraguayo.
- Betsson: gana Alemania (1,34), empate (5,05), gana Paraguay (11,00)
- Betano.pe: gana Alemania (1,36), empate (5,30), gana Paraguay (10,00)
- bet365: gana Alemania (1,30), empate (5,25), gana Paraguay (10,00)
- 1xBet: gana Alemania (1,36), empate (5,60), gana Paraguay (10,00)
- DoradoBet: gana Alemania (1,36), empate (5,25), gana Paraguay (9,60)
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