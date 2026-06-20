Gustavo Alfaro arremetió contra las nuevas reglas del Mundial: "Me cuesta jugar este nuevo deporte"

La selección paraguaya ganó por la mínima diferencia ante Turquía. Sin embargo, lo que más acaparó la victoria guaraní fue la nueva implementación para este Mundial 2026. Muy al margen de la cuestionada pausa de hidratación, durante el partido Miguel Almirón fue expulsado debido a que se aplicó por primera vez la denominada Ley Prestianni.

En este contexto, al finalizar el partido, Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay, no ocultó su fastidio por el arbitraje del salvadoreño Iván Barton y cuestionó las nuevas reglas que la FIFA ha implementado para la competición.

Gustavo Alfaro cuestionó las nuevas reglas del Mundial

El DT de la Albirroja, durante la conferencia de prensa, habló sobre la expulsión de Almirón por cubrirse la boca mientras discutía con el rival. Dicha acción fue revisada por el VAR y se aplicó la Ley Prestianni, que se implementó a inicios de 2026, cuando en un partido de la Champions League el argentino Gianluca Prestianni y Vinicius Junior tuvieron un altercado.

“Me cuesta jugar este deporte, este deporte nuevo, porque estamos jugando un deporte nuevo. (…) Yo le dije (a Almirón): ‘Le hubieses dicho de todo en guaraní, ¿qué te va a entender?”, sostuvo ante los medios.

“A veces hay determinadas circunstancias que se manejan para un lado o para el otro y uno lo que quiere es justicia. Uno quiere ganar o perder porque hizo mejor las cosas o fue superado por el rival. Todo el decálogo completo del reglamento se lo aplicaron a Paraguay”, agregó.

Conferencia de prensa de Gustavo Alfaro

Próximo partido de Paraguay en el Mundial 2026

El siguiente encuentro de Paraguay será el jueves 25 de junio frente a Australia. El partido comenzará a las 9.00 p. m. (hora peruana) y será determinante para definir qué selección avanzará a los 16avos de final del Mundial 2026.