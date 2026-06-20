Mr. Peet dio fuerte calificativo de figura de Paraguay tras su victoria en el Mundial: “Debe ser el…”

La selección paraguaya mantiene viva la esperanza en el Mundial 2026 luego de imponerse por 1-0 a Turquía en la jornada dos del Grupo D. Con este resultado, el conjunto guaraní sumó sus primeros tres puntos y se metió en la pelea por el segundo lugar, posición que disputa con Australia. En ese contexto, pese a quedarse con un hombre menos tras la expulsión de Miguel Almirón, los dirigidos por Gustavo Alfaro mostraron un rendimiento sólido que les permitió sostener la ventaja y quedarse con el triunfo.

En esa línea, durante una reciente edición de 'Madrugol', Mr. Peet analizó el desarrollo del encuentro y lanzó una tajante opinión sobre una de las figuras del elenco paraguayo, a quien consideró el mejor jugador del compromiso.

Mr. Peet tuvo fuerte calificativo de figura de Paraguay

Para Mr. Peet, la figura del encuentro fue Gustavo Gómez, capitán de Paraguay, quien actualmente juega en Palmeiras de Brasil. Además, señaló que es el mejor central de Sudamérica a nivel de clubes y selecciones.

“Hoy terminó siendo figura. Yo creo que a los turcos no les avisaron que para los paraguayos defender por arriba es un placer, ¿eh? Y hoy la tiraron, la tiraron y la tiraron, y ganaba siempre Gómez. Ganaba siempre Gómez. Tremendo Gómez. Gómez debe ser el mejor central de Sudamérica, ¿no? No sé si ustedes tienen algún otro. Gómez debe ser el mejor central de Sudamérica a nivel de clubes y a nivel de selecciones. No tengo dudas”, señaló el periodista deportivo.

Gustavo Gómez obtuvo una calificación de 7.3

¿De cuánto fue la calificación de Gustavo Gómez?

El defensor, de 33 años, obtuvo una puntuación de 7,3 tras su partido contra Turquía. Esto, de acuerdo con la aplicación Sofascore, lo ubicó como uno de los jugadores más influyentes dentro del partido.

Puntuaciones del partido entre Paraguay vs Turquia



