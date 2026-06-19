Miguel Almirón se fue expulsado por la 'Ley Prestianni' en pleno Mundial: ¿qué siginifica esta regla?

¡Sorpresa total! Se jugaban los minutos finales del primer tiempo entre Paraguay vs Turquía cuando el árbitro Ivan Barton fue al VAR para revisar una imagen en particular. Cuando muchos pensaban que se trataba de una patada o un foul que pasó desapercibido, se equivocaron: Miguel Almirón vio la roja por haberse tapado al momento de decirle algo a Muldur.

Sucede que desde que se dio el caso entre Vinícius y Gianluca Prestianni, futbolista del Benfica de Portugal, la FIFA junto a la IFAB decidió crear la ‘Ley Prestianni’ que busca combatir el rascimo y que sanciona todo futbolista que se tape la boca con la tarjeta roja de manera directa.

Jorge Almirón se fue expulsado y dejó a Paraguay con 10 hombres ante Turquía.

En las imágenes se puede ver como, en medio de una disputa, Almirón se acerca a Muldur y le dice algo tapándose la boca. De inmediato, el futbolista turco le pasó la voz al asistente y el árbitro principal se acercó a las cámaras del VAR para revisar lo sucedido.

Una vez que confirmó esto, decidió mostrarle la cartulina roja al mediocampista guaraní, quien dejó a su equipo con 10 hombres a tan solo minutos de que acabe el primer tiempo.

¿Qué es la Ley Prestianni y por qué expulsaron a Jorge Almirón?

La FIFA, en conjunto con la IFAB (responsable de las Reglas del Juego), aprobó una estricta normativa conocida popularmente en el ámbito futbolístico como la 'Ley Vinícius' o 'Ley Prestianni', diseñada específicamente para combatir el racismo y las ofensas verbales en el terreno de juego. Esta nueva regla establece lo siguiente:

Expulsión por taparse la boca en confrontaciones: Desde el Mundial de 2026, cualquier jugador que se cubra la boca (ya sea con las manos o con la camiseta) mientras se dirige a un rival o al árbitro en una situación de conflicto o discusión podrá ser sancionado con una tarjeta roja directa.

Los motivos de la FIFA para crear esta nueva norma