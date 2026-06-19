- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Brasil vs Haití
- Paraguay vs Turquía
- USA vs Australia
- Túnez vs Japón
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Universitario
- Fichajes Vóley
Partidos del Mundial HOY, sábado 20 de junio: programación y dónde ver EN VIVO ONLINE
Repasa al detalle la programación con los partidos de este sábado 20 de junio, que se jugarán por el Mundial 2026 y la Copa Caliente de la Liga 1. ¿Qué encuentros se disputan en esta jornada?
Este sábado 20 de junio se jugarán interesantes encuentros por la segunda fecha del Mundial 2026 y la Copa Caliente de la Liga 1. Por ejemplo, tendremos los duelos Países Bajos vs Suecia y Ecuador vs Curazao, mientras que en nuestro territorio se disputará el choque Carlos Mannucci vs Alianza Lima, entre otros. A continuación, podrás revisar la programación de la jornada.
PUEDES VER: Tabla de posiciones del Mundial 2026: programación y resultados de la fecha 2 de fase de grupos
Partidos de hoy por el Mundial 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Países Bajos vs Suecia
|12.00 p. m.
|DSports, DGO, América TV GO, DAZN y Paramount+
|Alemania vs Costa de Marfil
|3.00 p. m.
|América TV, América TV GO, DSports, DGO, Disney+, DAZN y Paramount+
|Ecuador vs Curazao
|7.00 p. m.
|DSports, DGO, DAZN y Paramount+
|Túnez vs Japón
|11.00 p. m.
|DSports, DGO, DAZN y Paramount+
Partidos de hoy por la Copa de la Liga
|Partido
|Horario
|Canal
|Cantolao vs San Martín
|11.00 a. m.
|YouTube Bicolor+
|FC Cajamarca vs Llacuabamba
|1.15 p. m.
|YouTube Bicolor+
|Unión Comercio vs Comerciantes
|3.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
|Juan Pablo II vs ADA Jaen
|3.30 p. m.
|YouTube Bicolor+
|Carlos Mannucci vs Alianza Lima
|8.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por la Liga Femenina
|Partido
|Horario
|Canal
|Sporting Cristal vs Melgar
|1.15 p. m.
|YouTube Bicolor+
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00