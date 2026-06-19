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Partidos del Mundial HOY, sábado 20 de junio: programación y dónde ver EN VIVO ONLINE

Repasa al detalle la programación con los partidos de este sábado 20 de junio, que se jugarán por el Mundial 2026 y la Copa Caliente de la Liga 1. ¿Qué encuentros se disputan en esta jornada?

Gary Huaman
Revisa la programación de los partidos que se jugarán este sábado 20 de junio.
Revisa la programación de los partidos que se jugarán este sábado 20 de junio. | Foto: composición Líbero
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Este sábado 20 de junio se jugarán interesantes encuentros por la segunda fecha del Mundial 2026 y la Copa Caliente de la Liga 1. Por ejemplo, tendremos los duelos Países Bajos vs Suecia y Ecuador vs Curazao, mientras que en nuestro territorio se disputará el choque Carlos Mannucci vs Alianza Lima, entre otros. A continuación, podrás revisar la programación de la jornada.

Tabla de posiciones de la fecha 2 del Mundial 2026

PUEDES VER: Tabla de posiciones del Mundial 2026: programación y resultados de la fecha 2 de fase de grupos

Partidos de hoy por el Mundial 2026

PartidoHorarioCanal
Países Bajos vs Suecia12.00 p. m.DSports, DGO, América TV GO, DAZN y Paramount+
Alemania vs Costa de Marfil3.00 p. m.América TV, América TV GO, DSports, DGO, Disney+, DAZN y Paramount+
Ecuador vs Curazao7.00 p. m.DSports, DGO, DAZN y Paramount+
Túnez vs Japón11.00 p. m.DSports, DGO, DAZN y Paramount+

Partidos de hoy por la Copa de la Liga

PartidoHorarioCanal
Cantolao vs San Martín11.00 a. m.YouTube Bicolor+
FC Cajamarca vs Llacuabamba1.15 p. m.YouTube Bicolor+
Unión Comercio vs Comerciantes3.00 p. m.YouTube Bicolor+
Juan Pablo II vs ADA Jaen3.30 p. m.YouTube Bicolor+
Carlos Mannucci vs Alianza Lima8.00 p. m.YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Liga Femenina

PartidoHorarioCanal
Sporting Cristal vs Melgar1.15 p. m.YouTube Bicolor+
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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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