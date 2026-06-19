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Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?
Países Bajos vs. Suecia chocan este sábado por la fecha 2 del grupo F del Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.
Países Bajos vs. Suecia se enfrentan este sábado 20 de junio, en el NRG Stadium de Houston, Texas, en un encuentro correspondiente a la fecha 2 del grupo F del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO las incidencias de este duelo.
Países Bajos vs. Suecia: horario del partido
Si disfrutas viendo los compromisos del Mundial 2026 y deseas seguir el duelo entre Países Bajos y Suecia, por la segunda fecha del grupo F, aquí te mostramos los horarios en diferentes países:
- México y Centroamérica: 11.00 a. m.
- Perú: 12.00 p. m.
- Ecuador: 12.00 p. m.
- Colombia: 12.00 p. m.
- Bolivia: 1.00 p. m.
- Chile: 1.00 p. m.
- Venezuela: 1.00 p. m.
- Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 1.00 p. m.
- Argentina: 2.00 p. m.
- Brasil: 2.00 p. m.
- Paraguay: 2.00 p. m.
- Uruguay: 2.00 p. m.
- España: 7.00 p. m.
¿Dónde ver Países Bajos vs. Suecia?
- Perú: América TVGO, DIRECTV Sports y DGO
- Chile, Ecuador y Uruguay: DIRECTV Sports y DGO
- Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports y DGO
- Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
- Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports y DGO
- Brasil: Cazé TV, Globo y SporTV
- Paraguay: Unicanal
- Venezuela: Televen, DIRECTV Sports y DGO
- México: TV Azteca, Canal 5, TUDN y VIX Premium
- Centroamérica: Tigo Sports y FOX
- Estados Unidos: Telemundo y FOX
- España: Movistar Plus y DAZN
Países Bajos vs. Suecia por el grupo F del Mundial 2026
Será la segunda vez en la historia que las selecciones de Países Bajos (antes Holanda) y Suecia se enfrenten en la máxima fiesta del fútbol. En el grupo F, los suecos son líderes tras golear a Túnez en su estreno, mientras que los neerlandeses igualaron con Japón en el arranque de la Copa del Mundo 2026.
Ambas selecciones tienen un amplio historial de enfrentamientos, pero en los Mundiales recién chocarán por segunda ocasión. Suecia necesita una victoria para sellar su pase a los dieciseisavos de final sin depender de nadie. Por su parte, Países Bajos está urgido de sumar tres puntos, ya que, aunque podría quedar tercero, necesitaría además que se den otros resultados para seguir en competencia.
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