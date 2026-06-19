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¿A qué hora juega Japón vs Túnez y dónde ver partido del Mundial 2026?
Hora confirmada del partido Japón vs. Túnez, canal de transmisión y dónde ver en TV el duelo por el grupo F del Mundial 2026 este sábado 20 de junio.
El Estadio Monterrey, en Guadalupe, México, albergará un enfrentamiento crucial en la segunda jornada del grupo F del Mundial 2026: Japón vs. Túnez. El encuentro, programado para este sábado 20 de junio, llega en un momento clave para evitar una eliminación temprana de la máxima competición.
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¿Cómo llega el grupo F? La urgencia marca la realidad de ambos planteles. Los Samuráis Azules encararán este compromiso tras rescatar un valioso empate 2-2 ante Países Bajos en la primera fecha, resultado que los ubica provisionalmente en el segundo puesto del sector con una unidad. Por su parte, las Águilas de Cartago llegan golpeadas y contra las cuerdas luego de sufrir una dura derrota por 5-1 ante Suecia.
¿Qué necesitan Japón y Túnez?
Para Japón, una victoria consolidaría sus aspiraciones de avanzar a la ronda de eliminación directa y lo dejaría en una posición favorable de cara a su último duelo de la fase de grupos frente al combinado sueco.
Para Túnez, el margen de error es inexistente. Una nueva derrota, combinada con un resultado favorable para los neerlandeses en el otro cruce del grupo, dictaminaría su eliminación matemática prematura de la Copa del Mundo.
Hora Japón vs Túnez
- México y Centroamérica: 20.00 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 21.00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 22.00 horas
- Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 22.00 horas
- Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay: 23.00 horas
- España: 04:00 horas (del domingo 21)
Dónde ver Japón vs Túnez
DIRECTV Sports es el canal que transmite todos los partidos del Mundial 2026, por lo que el duelo entre Túnez y Japón podrá verse a través de esa señal. También está la opción de seguirlo mediante la plataforma de streaming DGO y Paramount+.
Japón vs Túnez: apuestas y pronóstico
|APUESTAS
|TÚNEZ
|EMPATE
|JAPÓN
|BETSSON
|6.90
|4.00
|1.55
|BETANO
|6.60
|4.05
|1.60
|1XBET
|6.88
|4.21
|1.58
|CALIENTE
|7.30
|4.00
|1.53
|DORADOBET
|6.80
|4.20
|1.55
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