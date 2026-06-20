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Alineaciones Ecuador vs Curazao: formaciones confirmadas para decisivo partido por Mundial 2026

Ecuador vs Curazao se enfrentan HOY en un partido decisivo por el Grupo E Mundial 2026. Conoce las alineaciones confirmadas para este trascendental encuentro.

Angel Curo
Alineaciones Ecuador vs Curazao por el Mundial 2026
Alineaciones Ecuador vs Curazao por el Mundial 2026 | Composición: Líbero
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Ecuador vs Curazao protagonizarán uno de los partidos más importantes por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026. Ambas selecciones están obligadas a vencer para seguir con opciones de clasificar a los dieciseisavos de final, por lo que se perfila como un duelo de alta intensidad. Consulta las alineaciones que preparan ambos equipos.

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Alineación de Ecuador

  • Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Pedro Vite, Moisés Caicedo; Gonzalo Plata, John Yeboah y Enner Valencia.

La escuadra dirigida por el DT Sebastián Beccacece no tuvo el mejor debut luego de caer ante Costa de Marfil, en una de las sorpresas que deja este Mundial 2026. Por ello, necesita sacar todo su poderío para conseguir una victoria que la mantenga con vida en el torneo.

Selección de Ecuador

Ecuador necesita ganar para no quedar eliminado

En ese sentido, no se prevén grandes cambios en el once y será esencial la presencia de Hernán Galíndez como encargado de salvaguardar el arco. La dupla de centrales conformada por los finalistas de la Champions League, Pacho e Hincapié, será vital para darle seguridad al equipo.

El mediocampo tendrá la solidez de Moisés Caicedo, mientras que el ataque contará con la jerarquía de Gonzalo Plata y Enner Valencia, quien ha sido señalado por sus fallos y tendrá la oportunidad de reivindicarse.

Alineación de Curazao

  • Eloy Room; Shurandy Sambo, Roshon van Eijma, Armando Obispo, Sherel Floranus; Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Juninho Bacuna; Sontje Hansen, Gervane Kastaneer y Kenji Gorré.

Por su parte, Curazao había emocionado a todo el mundo luego de marcarle a Alemania, pero sus falencias quedaron en evidencia minutos después y cayó goleado por 7-1. Este resultado fue el más abultado de todo el campeonato mundial y dejó sumamente golpeado a su plantel.

Selección de Curazao

Curazao busca su primer triunfo en los mundiales.

El plantel de la escuadra de Concacaf busca alargar su estadía en el primer Mundial de su historia, donde es el país con menos habitantes en la competición. En su plantel tiene jugadores importantes, como Hansen, que juega en el Middlesbrough de la Championship, así como Armando Obispo, del PSV.

Pero, sin duda, la gran sorpresa fue Livano Comenencia, quien fue el encargado de darle el primer grito de gol a su nación con su tanto ante Alemania.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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