Carlo Ancelotti reveló cuándo debutará Neymar con Brasil en el Mundial 2026: "Estará preparado"

La victoria de Brasil por 3-0 ante Haití en la segunda jornada dejó grandes sensaciones en los hinchas y permitió a la Canarinha encaminar su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026. Sin embargo, siguen expectantes por conocer cuándo jugará Neymar en el torneo.

Carlo Ancelotti reveló cuándo debutará Neymar en el Mundial 2026

Tras lograr su primer triunfo en la cita mundialista, Carlo Ancelotti habló en rueda de prensa y respondió a una consulta sobre el regreso de Neymar a la selección brasileña. El técnico italiano fue claro y explicó en qué partido volverá a estar disponible el jugador.

De acuerdo con sus declaraciones, el astro brasileño continuará trabajando de forma individual, aunque aseguró que llegará en condiciones de sumar minutos en el próximo compromiso frente a Escocia, correspondiente a la tercera jornada.

Neymar volverá a lucir la camiseta de Brasil en el duelo ante Escocia

“Sí, Neymar va a entrenar mañana (sábado) de manera individual y después va a estar preparado para el duelo ante Escocia”, declaró el estratega en conferencia de prensa, lo que despertó la ilusión de los hinchas.

Cabe señalar que Ancelotti no confirmó que vaya a ser titular en el último partido de la fase de grupos, aunque es seguro que al menos sume minutos y sea clave para sellar la clasificación a dieciseisavos de final como líder de su grupo.

Brasil a una victoria de su clasificación

Luego de sumar cuatro puntos en la tabla, la selección brasileña dio una paso gigantesco en su lucha por clasificar a los dieciseisavos de final. Para ello, tendrán la obligación de vencer a como dé lugar a Escocia y asegurar quedar como primera de su grupo.