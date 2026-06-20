0
ANTESALA
Alemania vs Costa de Marfil por el Mundial 2026
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASEXPLORAR PAÍSESPRONOSTICADORCALENDARIOicon cupLA POLLA LIBERO

Carlo Ancelotti reveló cuándo debutará Neymar con Brasil en el Mundial 2026: "Estará preparado"

¡Confirmado! El DT de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, sorprendió a los hinchas al revelar en qué partido Neymar debutará finalmente en el Mundial 2026.

Angel Curo
Carlo Ancelotti reveló cuándo debutará Neymar con Brasil en el Mundial 2026
Carlo Ancelotti reveló cuándo debutará Neymar con Brasil en el Mundial 2026 | Captura DSports - CBF | Composición: Líbero
COMPARTIR

La victoria de Brasil por 3-0 ante Haití en la segunda jornada dejó grandes sensaciones en los hinchas y permitió a la Canarinha encaminar su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026. Sin embargo, siguen expectantes por conocer cuándo jugará Neymar en el torneo.

Jorge Almirón se fue expulsado y dejó a Paraguay con 10 hombres ante Turquía.

PUEDES VER: Miguel Almirón se fue expulsado por la 'Ley Prestianni' en pleno Mundial: ¿qué siginifica esta regla?

Carlo Ancelotti reveló cuándo debutará Neymar en el Mundial 2026

Tras lograr su primer triunfo en la cita mundialista, Carlo Ancelotti habló en rueda de prensa y respondió a una consulta sobre el regreso de Neymar a la selección brasileña. El técnico italiano fue claro y explicó en qué partido volverá a estar disponible el jugador.

De acuerdo con sus declaraciones, el astro brasileño continuará trabajando de forma individual, aunque aseguró que llegará en condiciones de sumar minutos en el próximo compromiso frente a Escocia, correspondiente a la tercera jornada.

Neymar, Selección Brasileña

Neymar volverá a lucir la camiseta de Brasil en el duelo ante Escocia

Sí, Neymar va a entrenar mañana (sábado) de manera individual y después va a estar preparado para el duelo ante Escocia, declaró el estratega en conferencia de prensa, lo que despertó la ilusión de los hinchas.

Cabe señalar que Ancelotti no confirmó que vaya a ser titular en el último partido de la fase de grupos, aunque es seguro que al menos sume minutos y sea clave para sellar la clasificación a dieciseisavos de final como líder de su grupo.

Brasil a una victoria de su clasificación

Luego de sumar cuatro puntos en la tabla, la selección brasileña dio una paso gigantesco en su lucha por clasificar a los dieciseisavos de final. Para ello, tendrán la obligación de vencer a como dé lugar a Escocia y asegurar quedar como primera de su grupo.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Carlo Ancelotti reveló cuándo debutará Neymar con Brasil en el Mundial 2026: "Estará preparado"

  2. Partidos del Mundial HOY, sábado 20 de junio: programación, resultados y dónde ver

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano