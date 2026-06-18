Confirman que Neymar no jugará el Brasil vs Haití y peligra su debut en el Mundial: "No quiere..."

La selección brasileña se alista para su partido ante Haití por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026, donde tiene la obligación de ganar para no complicar su clasificación. Sin embargo, en la previa se conoció que no podrá contar con Neymar Jr., debido a que no está recuperado al 100 % y peligra su participación en el torneo.

Confirman que Neymar no jugará el Brasil vs Haití

Recientemente, el medio brasileño ‘GeGlobo’ reveló en una publicación que Neymar Jr. no realizará el viaje con la delegación de Brasil rumbo a Filadelfia, por lo que queda descartada su participación en el duelo ante Haití. Según mencionaron, el astro brasileño permanecerá en Nueva Jersey para continuar con su recuperación.

“Neymar no viajará a Filadelfia con el resto de la selección brasileña para el partido contra Haití este viernes. Neymar trabajará para optimizar la fase final de su recuperación en el hotel The Ridge y en el centro de entrenamiento Columbia Park”, señalaron en su sitio web.

Neymar no jugará en el Brasil vs Haiti

No obstante, revelaron que el jugador del Santos ya entrena con balón e incluso participa por momentos en los trabajos con el resto de sus compañeros.

“El jueves, la estrella entrenó en el campo con el balón por segundo día consecutivo. Al inicio de la sesión, participó en el calentamiento con los demás jugadores e incluso conversó con Carlo Ancelotti en el terreno de juego. Unos diez minutos después, comenzó a trabajar solo con el balón”, añadieron.

Peligra la participación de Neymar en el Mundial 2026

Sin embargo, 'GeGlobo' informó que la idea del comando técnico de Carlo Ancelotti es que Neymar se recupere al 100 % antes de utilizarlo en un partido, por lo que su convocatoria ante Escocia también está en duda y se espera que recién llegue a la ronda eliminatoria, ante una eventual clasificación a esa fase.

“El cuerpo técnico se muestra cauto y no quiere precipitar las cosas para que Neymar tenga la mejor recuperación posible. Por lo tanto, su participación en el partido contra Escocia el próximo miércoles sigue siendo dudosa, y se espera que no esté disponible hasta la segunda ronda del Mundial”, sostuvieron.