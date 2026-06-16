Desde Brasil revelan el motivo por el que Ancelotti no usa a Endrick en el Mundial 2026: "Falta de..."

El empate de Brasil ante Marruecos ha generado diversas reacciones en territorio carioca, ya que varios medios cuestionaron la decisión de Carlo Ancelotti de no incluir en el once titular a Endrick, a quien dirigió durante su etapa en el Real Madrid. En su lugar, el técnico italiano optó por Igor Thiago, quien no tuvo una actuación destacada, lo que ha provocado críticas de hinchas y de la prensa en los últimos días.

Ante este escenario, el medio UOL Esporte reveló una de las razones por las que Ancelotti no estaría utilizando al actual jugador del Lyon. Según la información, se trataría de una decisión táctica basada en lo observado por el entrenador durante las sesiones de entrenamiento.

Gracias a la información recogida por la página futbolera ‘Ataque Futbolero’, diversos medios informan sobre este tema, donde se menciona que la falta de obediencia táctica sería algo que no le gusta al experimentado entrenador.

“Ojo a esto que se habla en Brasil sobre el motivo por el que Carlo Ancelotti NO LE DIO LUGAR a Endrick vs Marruecos. Uno de los puntos fundamentales es la FALTA DE OBEDIENCIA TÁCTICA de Endrick, que el DT espera de su delantero centro: la presión en todo momento durante la salida del equipo rival. Durante los entrenamientos se vio que Endrick improvisa mucho, tomando sus propias decisiones y no respeta lo táctico. La prensa remarcó un ejemplo que se vio en la práctica: el DT le pidió que haga un control orientado, antes de rematar de primera, el jugador lo corrigió, pero en la próxima jugada VOLVIÓ A PATEAR DE PRIMERA”, fue la información que se dio desde Brasil.

Ancelotti se molestó con Endrick

Debido a ello, Ancelotti no habría tomado en cuenta al joven delantero para el partido contra Marruecos por la primera fecha del Mundial 2026.

A esta versión se suma la información que recogió el medio La Tercera. “Los medios brasileños apuntan a la respuesta. Según publican diversos sitios locales, la ausencia del atacante de 19 años está relacionada netamente aspectos tácticos observados durante los entrenamientos”.

“Ancelotti exige una presión alta, una faceta en la que Endrick no habría cumplido con las expectativas del cuerpo técnico. Las mismas versiones apuntan además a que el delantero de 19 años suele improvisar en determinadas acciones, algo que no encaja con las instrucciones del entrenador”, dieron a conocer.