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Resultados del Examen Extraordinario UNIFSLB 2026-II: LINK para consultar si alcanzaste una de las vacantes

Accede al enlace oficial para consultar los resultados del examen de admisión 2026-2 de la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del Examen de Admisión Extraordinario UNIFSLB 2026-II de este 16 de agosto.
Revisa los resultados del Examen de Admisión Extraordinario UNIFSLB 2026-II de este 16 de agosto. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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La Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua (UNIFSLB) desarrolló este domingo 16 de agosto el Examen de Admisión Extraordinario 2026-II. Luego de culminar la evaluación, los postulantes podrán conocer si lograron obtener una de las vacantes disponibles. En esta nota encontrarás el enlace oficial para consultar los resultados del proceso de admisión y verificar si alcanzaste una vacante en la casa de estudios.

Resultados del examen general UNAJ 2026-II: la lista oficial de ingresantes a la Universidad Nacional de Juliaca.

PUEDES VER: Resultados examen de admisión UNAJ 2026-II: ver lista de ingresantes a la Universidad Nacional de Juliaca

La evaluación estuvo programada desde las 7:00 a. m., y representa una nueva oportunidad para quienes buscan iniciar una carrera profesional en esta casa de estudios. Para revisar la relación de ingresantes, puntajes y orden de mérito, los postulantes deberán ingresar a los canales oficiales de la UNIFSLB.

Ver resultados del Examen Extraordinario UNIFSLB 2026-II

La Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua (UNIFSLB) publica este tipo de información a través de la Plataforma del Estado Peruano, donde los resultados de sus procesos de admisión incluyen el puntaje obtenido, el orden de mérito y la condición de ingreso.

Hasta el momento, los aspirantes deben esperar la publicación de los resultados para conocer si finalmente alcanzaron una de las vacantes del Examen Extraordinario 2026-II. Lo más probable es que la lista oficial se publicará desde las 6.00 p. m. de este domingo 16 de agosto de 2026.

¿Qué carreras ofreció la UNIFSLB en el Examen Extraordinario?

Los postulantes pudieron competir por una vacante en las escuelas profesionales de Administración de Negocios Globales, Biotecnología, Derecho, Educación Tecnológica: Computación e Informática, Enfermería e Ingeniería Civil. Estas seis alternativas forman parte de la oferta académica de la universidad, que busca formar profesionales con un enfoque intercultural desde Bagua.

¿Cuándo es el próximo examen de la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua?

El próximo Examen de Admisión Ordinario 2026-II de la UNIFSLB se realizará el domingo 23 de agosto de 2026, según el cronograma oficial de la universidad. El ingreso de los postulantes está previsto desde las 7:00 a. m. hasta las 9:30 a. m., mientras que el examen comenzará a las 10:00 a. m.

UNIFSLB

El Examen de Admisión Ordinario UNIFSLB 2026-II será el 23 de agosto.

La evaluación se desarrollará en la sede ubicada en Jr. Áncash N.° 520, Bagua, y permitirá a los postulantes competir por una de las vacantes disponibles para el periodo académico 2026-II. Entre las escuelas profesionales consideradas se encuentran Administración de Negocios Globales, Biotecnología, Derecho, Educación Tecnológica: Computación e Informática, Enfermería e Ingeniería Civil.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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